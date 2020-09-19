Какие продукты помогут укрепить иммунитет в борьбе против коронавируса 3 19.09.2020, 20:43

5,757

Как эти продукты правильно добавить в рацион.

Если раньше в вашем рационе не часто фигурировала здоровая пища, в период пандемии лучше не откладывать пересмотр меню, пишет nv.ua.

Хорошее питание оказывает значительное влияние на здоровье, а сейчас иммунной системе как никогда понадобится сопротивляться.

Правильный рацион обеспечивает вас всеми питательными веществами, необходимыми для подзарядки иммунитета. Помимо правильного питания, вам также необходимо регулярно заниматься спортом — это обеспечит нормальное функционирование вашего метаболизма. Если вы ищете ингредиенты, которые необходимо включить в свой рацион, чтобы повысить иммунитет, обязательно добавьте в свое меню следующие продукты:

1. Куркума — ярко-оранжевый корень, который содержит активный компонент куркумин. Он обладает сильными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Они помогают куркумину нейтрализовать свободные радикалы и повышать активность собственных антиоксидантных ферментов вашего организма.

Добавляйте порошок куркумы в карри, супы и даже в смузи после тренировки или в молоко, и пейте как «какао».

2. Имбирь — еще один ингредиент, к которому большинство людей обращаются, когда плохо себя чувствуют. Этот корень является эффективным антиоксидантом, который помогает уменьшить воспаление в организме. Также было доказано, что корень имбиря эффективен против мышечной боли, которую мы часто испытываем при простуде и гриппе. Активным ингредиентом свежего имбиря является гингерол, который оказывает антибактериальное и противовирусное действие на организм, помогая снизить риск инфекций.

Используйте тертый или измельченный имбирь для приготовления мяса, супов, чая, смузи и соков. Вы также можете добавлять его в овощи при запекании и использовать в маринадах и варенье.

3. Цитрусовые — отличный источник витамина С, который обязательно должен поступать с пищей, поскольку организм не производит его самостоятельно. Рекомендуемая суточная доза составляет 75 мг в день, что примерно эквивалентно количеству витамина С в одном грейпфруте или одном апельсине среднего или крупного размера. Витамин С также является питательным веществом, необходимым для производства белых кровяных телец — критического компонента иммунной системы, который помогает защитить организм от инфекции.

Апельсины, грейпфруты, лаймы, лимоны, клементины или мандарины — все это должно быть в вашем холодильнике, но также вы можете получить витамин С из перца, брокколи, капусты и киви. Положите дольки цитрусовых в салат, добавьте сок лимона или лайма в воду или чай или используйте сок лимона, лайма или апельсина для заправки салата, сока или смузи.

4. Чеснок — он содержит фитосоединение аллиин, которое превращается в активное соединение аллицин при измельчении или жевании. Оно помогает иммунной системе бороться с микробами.

Исследования показали, что употребление чеснока может помочь не только снизить риск заболевания, но и уменьшить тяжесть и продолжительность болезни. Чтобы получить максимальную пользу для здоровья от чеснока, необходимо раздавить, нарезать или натереть чеснок и дать ему постоять несколько минут, прежде чем готовить с ним. Добавляйте его в жаркое, соусы, хумус, салаты. Также для приготовления можно использовать чесночное масло.

5. Авокадо. Этот плод полон необходимых витаминов, включая витамины группы B, K, E и C. Он также является источником минералов калия, магния, меди, железа и цинка, повышающего иммунитет. Авокадо полон клетчатки, полезных жиров и суперантиоксиданта глутатиона. Этот антиоксидант может помочь защитить организм и предотвратить старение — приятный бонус!

Более того, употребление авокадо также может помочь увеличить усвоение питательных веществ и антиоксидантов из других растительных продуктов, в первую очередь из-за высокой концентрации полезных жиров.

Как употреблять авокадо? Нарежьте его и добавьте в салат, сочетайте с яйцами или используйте как намазку на тост. Приготовьте гуакамоле из авокадо, сока лайма, оливкового масла, нарезанных кубиками помидоров, перца халапеньо и красного лука.

6. Темный шоколад. На 75 процентов он состоит из какао, содержит антиоксиданты, железо и магний, а также обеспечивает 30 процентов дневной нормы цинка в 100 г. Выбирайте темный шоколад с содержанием какао-порошка не менее 75 процентов. Употребление от 30 до 60 г темного шоколада в день — норма, но постарайтесь не получать весь цинк из черного шоколада, поскольку он также содержит сахар и жир. Выбирайте органический темный шоколад или какао-порошок из темного шоколада.

Чтобы полностью обеспечить свой организм цинком, добавьте в свой рацион большое количество свежих овощей, орехов, мяса и бобовых.

7. Корица. У многих пациентов с Covid-19 наблюдалась аномальная свертываемость крови. Чтобы избежать возникновения тромбов, необходимо употреблять продукты с натуральными антикоагулянтами. В корице содержится элемент, известный как кумарин — он действует как мощный антикоагулянт. Фактически, он используется в препаратах для разжижения крови. Корицу добавляйте к кашам, десертам или фруктовым салатам. К продуктам, разжижающим кровь, также относят куркуму, имбирь, чеснок, которые упоминали выше в этой статье, и кайенский перец.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».