Марш справедливости: план действий 19.09.2020, 22:31

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Собираемся в своих районах и вместе идем в центр к 14.00.

Завтра мы выходим на Марш справедливости за свободу слова. Зовем всех соседей, друзей, родственников. Собираемся, как обычно, в своих районах и вместе идем в центр к 14.00.

Учитывая опыт последнего воскресного марша, предлагаем собираться ближе к центру и делать это быстро. Одеваемся по погоде, ставим пароли на телефоны, обязательно берём с собой маски. Идём с районов только большими группами. Заранее договариваемся о точках встречи. Обязательно защищаем своих в случае нападения бандитов, пишет телеграм-канал «Баста!».

Помним про сцепки. Ориентируемся по обстановке: если нас много - не допускаем задержаний, пытаемся пройти в центр. Если людей недостаточно - оперативно меняем маршрут, избегая столкновения с лукашистами.

С учетом предложений, прозвучавших от представителей минских микрорайонов, предлагаем ориентироваться на следующие точки сбора:

Проспект Победителей, торговый центр «Галерея» - 13:30

Пересечение улиц Немига и Городской Вал - 13:30

Проспект Победителей в районе площади Победы - 13:20

Наша задача - занять центр Минска - проспект Независимости, Немигу, площадь Свободы, прилегающие улицы к 14.00.

Марш пройдет и в областных и районных центрах. Сбор - на центральных улицах и площадях в 14.00.

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