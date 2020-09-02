Воины добра 7 2.09.2020, 8:20

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Фото: svaboda.org

Мы стали еще на шаг ближе к победе.

Воины добра - герои вчерашнего дня, студенты - отметили успешный День знаний прямо у стен своих вузов.

Сегодня продолжаем наступление на власть, пишет телеграм-канал «Баста!». Основные направления:

- утренняя блокировка движения на дорогах,

- продолжение и расширение забастовок на предприятиях и в вузах,

- децентрализованный протест во всех спальных районах, по всем городам,

- солидарность с бастующими студентами и рабочими.

Спасибо всем кто сегодня принимал участие в акциях протеста, помогал их организовывать и проводить, всем, кто присылал нам информацию, фото и видео. Мы стали еще на один шаг ближе к победе.

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