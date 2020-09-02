Ученые опровергли скоротечность иммунитета к COVID-19

Ученые опровергли скоротечность иммунитета к COVID-191
- 2.09.2020, 8:46
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Выводы основаны на тестах, проведенных в Исландии.
Ученые обнаружили, что антитела, вырабатываемые человеком для борьбы с новым коронавирусом, сохраняются в течение как минимум четырех месяцев после подтверждения диагноза и не исчезают быстро, как предполагали некоторые более ранние исследования.
Отчет, основанный на тестах, проведенных на более чем 30 тысячах человек в Исландии, стал наиболее обширной работой по реакции иммунной системы на вирус и является "хорошей новостью" для усилий по разработке вакцин, сообщает CNBC.
Новое исследование было проведено компанией deCODE Genetics из Рейкьявика, дочерней компанией американской биотехнологической компании Amgen, с несколькими больницами, университетами и представителями здравоохранения в Исландии.
Если вакцина может стимулировать выработку устойчивых антител, как это делает естественная инфекция, это дает надежду на то, что "иммунитет к этому непредсказуемому и очень заразному вирусу не может быть мимолетным", считают эксперты.