Ученые опровергли скоротечность иммунитета к COVID-19 1 2.09.2020, 8:46

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Выводы основаны на тестах, проведенных в Исландии.

Ученые обнаружили, что антитела, вырабатываемые человеком для борьбы с новым коронавирусом, сохраняются в течение как минимум четырех месяцев после подтверждения диагноза и не исчезают быстро, как предполагали некоторые более ранние исследования.

Отчет, основанный на тестах, проведенных на более чем 30 тысячах человек в Исландии, стал наиболее обширной работой по реакции иммунной системы на вирус и является "хорошей новостью" для усилий по разработке вакцин, сообщает CNBC.

Новое исследование было проведено компанией deCODE Genetics из Рейкьявика, дочерней компанией американской биотехнологической компании Amgen, с несколькими больницами, университетами и представителями здравоохранения в Исландии.

Если вакцина может стимулировать выработку устойчивых антител, как это делает естественная инфекция, это дает надежду на то, что "иммунитет к этому непредсказуемому и очень заразному вирусу не может быть мимолетным", считают эксперты.

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