Преподаватель БГУ: Студенческая забастовка - это прекрасно! 2 2.09.2020, 8:51

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Будущее страны - против «таракана».

Вчера в Минске прошел многотысячный марш студентов, которые присоединились к Всебелорусской забастовке, сообщает телеграм-канал «Беларусь бастует».

«Студенческая забастовка - это прекрасно! - пишет читатель канала, преподаватель из БГУ. - Мощь, целеустремленность, интеллект и молодость - это тот самый коктейль, который способен снести любую стену.

Во все времена именно студенты были стержнями и основной элитой революций, их креатив и свежесть идей всегда были востребованы в протестных движениях.

Сегодня Лукашенко должно было быть особенно страшно, потому что будущее страны дало понять, что оно против него».

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