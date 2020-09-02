Преподаватель БГУ: Студенческая забастовка - это прекрасно!2
- 2.09.2020, 8:51
- 3,251
Будущее страны - против «таракана».
Вчера в Минске прошел многотысячный марш студентов, которые присоединились к Всебелорусской забастовке, сообщает телеграм-канал «Беларусь бастует».
«Студенческая забастовка - это прекрасно! - пишет читатель канала, преподаватель из БГУ. - Мощь, целеустремленность, интеллект и молодость - это тот самый коктейль, который способен снести любую стену.
Во все времена именно студенты были стержнями и основной элитой революций, их креатив и свежесть идей всегда были востребованы в протестных движениях.
Сегодня Лукашенко должно было быть особенно страшно, потому что будущее страны дало понять, что оно против него».