«Баста!»: План действий на 2 сентября 2 2.09.2020, 8:57

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ФОТО: CELESTINO ARCE LAVIN/ZUMAPRESS.COM

Продолжаем наступление на власть.

Телеграм-канал «Баста!» и другие независимые телеграм-каналы обратились к белорусам утром 2 сентября:

— Доброе утро, друзья!

Первый день горячей белорусской осени прошел достойно. Вчера бастовали рабочие многих крупных государственных предприятий, тысячи частных компаний, строители, предприниматели, учителя. Герои дня - студенты, которые провели День знаний там, где сегодня учатся борьбе за свободу большинство белорусов - на улице.

Сегодня - продолжаем наступление на власть. Основные направления: продолжение и расширение забастовок на предприятиях и в вузах, децентрализованный протест по всем городам, солидарность с бастующими студентами и рабочими.

Продолжаем забастовку - самый эффективный инструмент давления на власть. Проводим собрание на территории своего предприятия, вуза, организации, договариваемся о форме протеста, создаем стачком, куда выбираем наиболее авторитетных представителей своего коллектива. Прекращаем работу. Сообщаем информацию в СМИ. Гласность - гарантия нашей безопасности.

Помощь бастующим - @zabastovka_bel

Студенты, собирайтесь в корпусах учебных заведений и вызывайте ректора на ковер! Требуйте от него принятия ваших петиций, а также осуждения действий карателей. Отдельно спрашивайте с тех, кто запирал студентов в аудиториях, грозил запустить ОМОН и всячески запугивал расправой.

Массово выходите из БРСМ, профсоюзов и прочих структур оккупантов. Создавайте свои стачкомы, фонды взаимопомощи и настоящее независимое студенческое движение. Общежития и учебные корпуса - ваша территория, они должны стать центром свободы.

Помощь студентам - @zabastovka_edu

Лучшая форма солидарности с бастующими - активный протест на улицах наших городов и деревень. Когда? В любое удобное время. Где? Везде.

Устроить акцию протеста очень легко. Договариваемся с соседями - выходим на улицу. Договариваемся с коллегами по работе - выходим на улицу. Договариваемся в чатах своих домов, микрорайонов, городов - выходим на улицу.

Нас должно быть видно по всем городам каждый день. Используем все формы протестов - блокада дорог, концерты в людных местах, вывешивание флагов и транспарантов.

Для всех ключевых направлений нашей деятельности очень важно освещение в СМИ. Обязательно сообщайте нам на @adm_basta всю информацию о протестах и забастовках в вашем городе! Присылайте фото и видео. Пусть вся Беларусь и весь мир узнают о нашей борьбе за свободу!

Один - за всех, и все - за одного!

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