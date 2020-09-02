Известные белорусские спортсмены призвали коллег объединиться и поддержать протесты 3 2.09.2020, 9:22

4,453

Фото: by.tribuna.com

Звезды спорта создали Свободное объединение спортсменов Беларуси.

Известные белорусские спортсмены обратились к своим коллегам с просьбой объединиться и поддержать своей позицией акции протеста против фальсификации президентских выборов в Беларуси, которые последние 3 недели проходят по всей стране.

Также они заявили о создании свободного объединения спортсменов Беларуси и призывают других к нему присоединяться. Свои обращения к коллегам с призывом присоединяться к новому объединению направили:

Александр Апейкин, основатель гандбольного клуба «Витязь», координатор Белорусского фонда спортивной солидарности, инспектор по маркетингу Европейской гандбольной федерации;

Константин Яковлев, главный тренер гандбольного клуба «Витязь», мастер спорта, многократный чемпион и обладатель кубка Беларуси, серебряный призер кубка Польши;

Екатерина Снытина, капитан сборной Беларуси по баскетболу, бронзовый призер чемпионата Европы, дважды участница Олимпийских игр;

Надежда Остапчук, заслуженный мастер спорта, чемпионка мира и Европы по легкой атлетике (толкание ядра), рекордсменка Беларуси;

Артур Удрис, член национальной сборной по волейболу, бронзовый призер клубного чемпионата мира, российской Суперлиги, кубка Южной Кореи, кубка и чемпионата Катара, трехкратный чемпион РБ;

Егор Мещеряков, мастер спорта, чемпион Европы U22 в 1994 году, чемпион Беларуси, Украины, вице-чемпион России, игрок национальной сборной Беларуси 1995-2012, 5 раз признан лучшим игроком Беларуси;

Никита Мещеряков, член национальной команды по баскетболу 3×3, призер Европейских игр, восьмикратный чемпион Беларуси по баскетболу;

Александра Герасименя, трехкратный призер Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы;

Елена Левченко, мастер спорта международного класса, бронзовый призер чемпионата Европы. финалистка WNBA, участница двух Олимпиад;

Степан Попов, чемпион мира и Европы, первых Европейских игр, заслуженный мастер спорта Беларуси, обладатель международной награды Fair Play.

Член национальной команды по баскетболу Никита Мещеряков отметил, что не может оставаться равнодушным к происходящему в стране — к насилию, беззаконию, давлению и угрозам увольнения.

"Долгое время мы представляли Беларусь на международной арене. Нас поддерживали наши люди. Сегодня мы не можем оставаться в стороне и должны поддержать их своим словом, своей позицией. Я знаю, что многие спортсмены без больших регалий думают, что их мысль незначительна. На самом деле сегодня важна мысль каждого человека. Сейчас человеческие достоинства выше всех наград и достижений», — сказал он.

Егор Мещеряков говорит, что «больше не может смотреть, как наших детей, родственников и простых граждан оскорбляют, бьют и принимают за, извините, «быдло» и что белорусы уже «прошли пункт невозврата» и «здесь и сейчас решается судьба нашей страны».

Легкоатлетка Надежда Остапчук в своем обращении сказала, что поддержка спортсменов важна для участников акций протеста. По ее словам, «чемпионский характер не может позволить оставаться в стороне и молчать».

Баскетболистка Екатерина Снытина признается, что за свою жизнь никогда не голосовала на выборах, так как считала, что ее голос ничего не решит, но «этот август изменил ее мысль о самой себе»: увидев фотографию дедушки, стоящего на протесте против бойца ОМОН, она «выбрала больше не молчать о том, что происходит», а «стоять за свое право хотеть перемен, за право на лучшую жизнь».

"В этот решающий момент для жизни нашей страны, нашего народа каждый белорусский спортсмен должен задать себе вопрос:" достоин ли я отстаивать честь страны, если не могу отстоять свою?"- говорит пловчиха Александра Герасименя.

"Настало время, когда мы, белорусские спортсмены, становимся болельщиками для своего народа", - подчеркивает в своем обращении Елена Левченко.

После объявления результатов голосования в Беларуси продолжаются массовые протесты и забастовки с требованием проведения новых, честных выборов, а также отставки Александра Лукашенко.

Еще до президентских выборов известные белорусские спортсмены в своих соцсетях критиковали задержания мирных граждан на пикетах солидарности. Позже некоторые из них рассказали, что им самим и их тренерам запретили общаться с негосударственными СМИ по политическим вопросам под угрозой «нежелательных последствий».