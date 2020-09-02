«Яндекс» оценил утренние пробки в Минске в восемь баллов

«Яндекс» оценил утренние пробки в Минске в восемь баллов2
- 2.09.2020, 9:48
- 5,317
Водители фактически парализовали движение в знак протеста.
Сервис «Яндекс.Пробки» оценивал ситуацию на дорогах в Минске сегодня в 8.00 - 9.00 на восемь баллов, сообщает телеграм-канал «Баста!».
Самые крупные пробки были на Немоге, проспекте Дзержинского, некоторых участках МКАД, Логойском тракте.
США, по данным высокопоставленного источника агентства Reuters в аппарате госсекретаря США, собираются ввести санкции против семи граждан Беларуси, участвовавших в фальсификациях президентских выборов и ответственных за применение силы против мирных демонстрантов.
Против пятерых из этой семерки уже ввели санкции Эстония, Литва и Латвия, сообщает источник.