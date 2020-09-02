Участник исторической забастовки белорусских шахтеров: Результат не заставит себя долго ждать 2.09.2020, 10:00

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ФОТО: LIDER-PRESS.BY

Забастовка — одна из больных точек «таракана».

Telegram-канал «Баста!» опубликовал обращение участника исторической забастовки белорусских шахтеров 1992 года:

Давайте соберёмся с силами и будем следовать тем несложным инструкциям по забастовкам, которые уже неоднократно публиковались. Результат не заставит себя долго ждать.

- Сейчас белорусам как никогда стоит вспомнить своё поистине героическое забастовочное прошлое. В 1992-м году проводилась голодовка работников производственного объединения "Беларуськалий", которая продлилась несколько недель. Она наглядно показала, как небольшая горстка самоотверженных бастующих идейных людей может добиваться своих целей, поднимая других на походный марш на Минск и многотысячные митинги, которые, в свою очередь, заставили власть удовлетворить их требования.

По воспоминаниям одного из голодающих, Константина Аристова, бастующие мёрзли, терпели мучительные головокружения, спазмы, проблемы с сердцем и позвоночником. Возникало ощущение, что кровь застывала в жилах, позвоночник не мог удержать тело, а артериальное давление порой доходило до 40.

Несмотря на такой героизм, требования шахтёров были куда скромнее, чем наши требования сейчас. Если мы, в 2020-м, боремся без прикрас за физическое существование страны, то голодающие рисковали своим здоровьем только лишь ради того, чтобы им повысили зарплаты.

Нам повезло жить в гораздо более сытое время, чем 1992-й год, и сейчас мы можем свергнуть режим без подобного героизма. Давайте соберёмся с силами и будем следовать тем несложным инструкциям по забастовкам, которые уже неоднократно публиковались. Результат не заставит себя долго ждать!

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