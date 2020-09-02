Известные белорусские спортсмены заявили о создании Свободного объединения спортсменов Беларуси 10 2.09.2020, 10:15

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Александра Герасименя

В соцсетях появились видеообращения участников объединения.

Известные белорусские спортсмены заявили о создании Свободного объединения спортсменов Беларуси, пишет tut.by.

Спортсмены требуют провести повторные выборы президента Беларуси, освободить всех граждан, задержанных во время демонстраций и непричастных к противоправной деятельности, освободить и реабилитировать всех политических заключенных, провести проверки законности действий сотрудников правоохранительных органов, начиная с момента сбора подписей для выдвижения в кандидаты в президенты Беларуси, выявить и наказать виновных в избиениях и издевательствах над гражданами, задержанными во время мирных демонстраций.

Вот кто в него пока вошел:

Степан Попов, чемпион мира и Европы по самбо, первых Европейских игр, заслуженный мастер спорта Беларуси, лауреат публичного конкурса «Триумф. Героям спорта», обладатель международной награды Fair Play.

— Хочу обратиться ко всем представителям единоборств, — сказал Попов. — Все мы сильные ребята и можем постоять за себя и за своих близких, например, если на нас кто-то нападет на улице. Но когда это делают те, кто должен нас защищать, да и еще бьют с невероятной жестокостью, стреляют, калечат, зверски издеваются, насилуют и унижают…

Какими бы мы не обладали титулами, использовать свои навыки в ответ, мы не хотим! Все это просто перевернуло мое сознание. Многие из этих ребят делили с нами спортивные залы, ринги, татами, борцовские ковры. Там мы были равными. Там были правила. Было уважение, и побеждал сильнейший. И когда мы кого-то из них побеждали, мы не издевались и никого не калечили. Мы всегда после поединка жали друг другу руки! Я не знаю, какие мотивы побудили людей в форме к такой невероятной жестокости. Это сложно понять и нельзя простить.

Елена Левченко, мастер спорта международного класса, бронзовый призер чемпионата Европы по баскетболу. Чемпион Западной Конференции Женского NBA (WNBA). Лучшая центровая чемпионата мира 2010 года. Финалистка WNBA. Участница двух Олимпиад.

Александра Герасименя, трехкратный призер Олимпийских игр по плаванию, чемпионка мира и Европы.

— В этот решающий момент для жизни нашей страны, нашего народа каждый белорусский спортсмен должен задать себе вопрос: «Достоин ли я отстаивать честь страны, если не могу отстоять свою?», — сказала Александра и призвала всех своих коллег присоединяться к Свободному объединению спортсменов Беларуси.

Никита Мещеряков, член национальной команды по баскетболу 3×3, призер Европейских игр, восьмикратный чемпион Беларуси по баскетболу.

Егор Мещеряков, мастер спорта, чемпион Европы U22 1994, чемпион Беларуси и Украины, вице чемпион России, игрок Национальной сборной РБ по баскетболу 1995−2012, лучший игрок Беларуси 1998, 2001, 2002, 2008, 2009 годов.

Артур Удрис, член национальной сборной по волейболу, бронзовый призер клубного чемпионата мира, российской суперлиги, кубка Южной Кореи, кубка и чемпионата Катара, трехкратный чемпион Беларуси.

Надежда Остапчук, чемпионка мира и Европы по легкой атлетике (толкание ядра).

Екатерина Снытина, капитан национальной команды Беларуси по баскетболу, бронзовый призер чемпионата Европы, участник двух Олимпийских игр.

— За свою жизнь я никогда не голосовала на выборах. Всегда считала, что мой голос ничего не решит, но этот август изменил мое мнение о самой себе. Вы все видели фотографию, которая появилась спустя пару дней после голосования, дедушка, сжав кулаки, стоит напротив бойца ОМОНа. Увидев ее, я поняла: я боюсь не того, что мой голос ничего не изменит, как сама себя успокаивала, а того, что если хотеть чего то большего для страны, для себя как гражданина, то станет только хуже. Что если пойти против системы, то эта система меня сломает.

Но мы все в этой жизни делаем выбор, и я выбрала больше не молчать о том, что происходит. Не ждать, пока другие борются за лучшую жизнь, а как этот дедушка, сжав кулаки, с решимостью на лице, хоть и страшно, но стоять за свое право хотеть перемен, за право на лучшую жизнь, — сказала Екатерина.

Отметим, что это все люди, которые подписались под открытым письмом с требованиями к власти.

В соцсетях появились 10 видеообращений участников объединения. Они призывают спортсменов обозначить свою позицию и присоединиться к письму. Вот что сказала Герасименя:

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