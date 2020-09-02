Какие курсы доллара и евро установили банки 2 2.09.2020, 10:52

10,611

Выше всего поднялся курс доллара.

Какие курсы валют установили обменники, пишет tut.by.

Выше всего курс продажи банком доллара — 2,75 рубля (Цептер Банк), а ниже всего — 2,652 рубля (Абсолютбанк) и 2,653 рубля (Paritetbank). В разных обменниках одного банка курс валют может отличаться.

Сдавать американскую валюту выгоднее всего в Абсолютбанк и Paritetbank - 2,643 рубля.

Выше всего курс продажи банком евро — 3,27 рубля (Цептер Банк), а ниже всего — 3,15 рубля (Абсолютбанк).

Сдавать евро выгоднее всего в Paritetbank — 3,145 рубля.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».