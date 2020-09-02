«Устраивайте районные протесты, берите инициативу в свои руки» 3 2.09.2020, 10:58

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Только вместе мы сможем победить.

Обращения участника протестов в Сухарево опубликовал Telegram-канал «Баста!»:

"Выход на протесты по всему Минску - это то, что легко сделать и сложно предотвратить, - пишет читатель. -Только позавчера я присоединился к группе в Сухарево, кинул клич про сбор на нашей точке, на "Максимусе", пару раз повторил про сбор. Админ закрепил, и уже вчера вечером мы все Сухарево подняли на уши.

Мы пришли одними из первых и казалось, что людей можно посчитать по пальцам. Но время шло, а люди подтягивались. А потом через час нас уже было человек 70.

Мы пошли маршем по своему району. Ходили вдоль главных улиц и скандировали. Водители нас поддерживали как могли - сигналили, тормозили движение, включали песни из окон. Люди из жилых домов тоже все были в восторге - вывешивали флаги, кричали с нами лозунги, светили фонариками. Многие присоединились к маршу по ходу движения.

В итоге мы вернулись на исходную точку составом где-то 200 человек, все довольные и воодушевленные. Люди не хотели расходится. Начали в 19.00, закончили в 21.00, два часа - в самый раз.

Подключайтесь к местным чатам и устраивайте районные протесты. Берите инициативу в свои руки, не ждите, что кто-то начнет, а вы присоединитесь. Начинайте сами, остальные подтянуться. Проверено. Всем удачи".

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