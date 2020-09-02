Белорусы засмеяли «космонавтов», которые снимали флаги с домов

Белорусы засмеяли «космонавтов», которые снимали флаги с домов38
- 2.09.2020, 11:09
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Все флаги вам не снять!
Неизвестные люди начали снимать бело-красно-белые флаги с жилых домов. Но жильцы не растерялись и включили протестную музыку и кричали «Жыве Беларусь!».
«Космонавты высадились на крыше дома в жилом комплексе «Каскад». Один из банды даже успел дать интервью, вися на тросах в окне жильца. На Кальварийской флаги снимают с самого утра, а местные жители включают песню «Перемен» и кричат «Жыве Беларусь!», - пишет телеграм-канал «Нехта». Все флаги вам не снять!