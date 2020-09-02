закрыть
2 сентября 2020, среда, 13:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусы засмеяли «космонавтов», которые снимали флаги с домов

38
  • 2.09.2020, 11:09
  • 14,529
Белорусы засмеяли «космонавтов», которые снимали флаги с домов
Фото: onliner.by

Все флаги вам не снять!

Неизвестные люди начали снимать бело-красно-белые флаги с жилых домов. Но жильцы не растерялись и включили протестную музыку и кричали «Жыве Беларусь!».

«Космонавты высадились на крыше дома в жилом комплексе «Каскад». Один из банды даже успел дать интервью, вися на тросах в окне жильца. На Кальварийской флаги снимают с самого утра, а местные жители включают песню «Перемен» и кричат «Жыве Беларусь!», - пишет телеграм-канал «Нехта». Все флаги вам не снять!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет!
Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет! Дмитрий Бондаренко
Поднимаем флаг обратно
Поднимаем флаг обратно Ирина Халип
Вставай, Беларусь!
Вставай, Беларусь! Алексей Мельников
Всебелорусская забастовка: помощь и инструкции
Всебелорусская забастовка: помощь и инструкции