Непокорный вид спорта 2.09.2020, 11:55

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Как протестует белорусский баскетбол.

Вызвавшие недоверие результаты выборов президента Беларуси и непростительная жестокость силовиков – залог непрекращающейся протестной активности, глубоко проникшей во все сферы жизни. Большинство спортсменов она пока обходит далекой стороной, но яркие примеры есть. Требуют протестующие и немедленного конца полномочий нынешней власти – на данный момент безрезультатн, пишет «Трибуна».

В спортивных федерациях резкие перемены что-то зачастили. Ушел в отставку глава белхоккея Геннадий Савилов – в прощальной речи заявил о расхождении с коллегами «во взглядах на развитие хоккея», но в кулуарах говорят, что проблемой взглядов Савилова также стала отстраненность от провластных поствыборных митингов (на таких Геннадий замечен не был, в отличие от преемника Дмитрия Баскова). То же самое – «расхождение во взглядах» – назвал причиной своей отставки глава волейбольной федерации Эдуард Венский. Незадолго до того четверо игроков мужской волейбольной сборной отказались выступать за нее до отставки Александра Лукашенко.

В белорусской федерации баскетбола о кадровых перестановках пока не слышно, но мы внимательно следим за новостями. Ведь в ее руководстве наметилось именно оно – расхождение во взглядах.

Председатель БФБ Максим Рыженков на днях попал в санкционный список балтийских стран Евросоюза – функционер с 2016-го является первым заместителем главы администрации Лукашенко, а в бан-лист угодили все высшие чины этого органа. В госуправлении Рыженков давно – в администрации еще в 2006-м стал главой управления внешней политики, потом трудился помощником Лукашенко по части физкультуры и спорта, а еще с 2015-го по 2017-й был вторым после Александра Лукашенко человеком в НОК.

Федерацию под управлением Рыженкова, которое длится с 2014 года, бывало, сопровождали очень странные истории. Самая громкая из них была обнародована в ноябре 2018-го – белорусские баскетбольные арбитры международного класса потеряли назначения на матчи внутренних турниров после просьбы о повышении оплаты за игру со 110 рублей до 150. Потом было еще интереснее – в мае 2019-го один из судей рассказал, как федерация с помощью охраны не пустила опальных рефери на семинар, пропуск которого потом поставила им в вину. А еще БФБ не подтвердила назначение на турнир по баскетболу 3х3 Европейских игр-2019 белорусского же судьи и спокойно ставила на матчи «Цмокаў» арбитров, работающих в структуре клуба.

Федерация же гнула свою линию – а еще совсем недавно высказала недовольство текстами о белбаскетболе. Тоже в форме текста – лично Рыженков подписал заявления в органы МВД на журналистку Анастасию Уткину, одну из немногих в стране из людей, способных грамотно осветить женский баскет, с обвинением в клевете и оскорблении. Случилось это после заявления Уткиной о стыде за баскетбольный «Горизонт», поддержавший государственные органы спортивного управления.

Глава БФБ этим летом успел несколько раз выразить удовлетворенность существующей госсистемой. А при выступлении перед игроками сборной уверенно заявил об источнике их благосостояния: «Ни у одного из вас нет ни финансовых, ни бытовых проблем – вы всем обеспечены благодаря той политике, которая реализуется в нашей стране. И некоторым спортсменам я бы посоветовал именно об этом внимательно подумать, прежде чем показушно безответственно рассуждать о вещах, далеких от их понимания». Эти слова прозвучали вскоре после недопуска к президентским выборам Виктора Бабарико и Валерия Цепкало и последующего поста в соцсети баскетболиста Никиты Мещерякова, обладателя медали ЕИ, о том, что Лукашенко – не его президент. Впоследствии эти слова игрок удалил.

В начале августа Рыженков еще раз описал свое видение спортивной иерархии: «Все, что делается у нас в спорте, все начинается от самого главного лица – спортсмена». А уже после президентских выборов, в конце прошлой недели, Рыженков тоже нашел время, чтобы поучаствовать в системной активности – велопробеге и митинге под государственными флагами с участием Виктора Лукашенко.

Один из заместителей Рыженкова в федерации на прошлой неделе тоже выходил на минский проспект Победителей, но совсем с другой целью. Причем не удивил этим – ведь Егор Мещеряков, за плечами которого славная карьера баскетболиста как в клубе, так и в сборной Беларуси, уже через неделю после выборов-2020 обратился к белорусским спортсменам: «Время пришло показать, что мы с народом. Мы часть этого народа! Лично я больше не могу смотреть как наших детей, родственников и простых граждан унижают, бьют и принимают за, извините, быдло. Сегодня не может быть «половинчатой» позиции по актуальным вопросам, «мая хата с краю» тоже не прокатит... 26 лет уже прошло... Вы хотите подождать еще, пока не увидите раны и ссадины у своих близких? Мы уже прошли точку невозврата».

30 августа и Егор Мещеряков, и его брат Никита (именно тот, что написал и удалил пост о Лукашенко), и другие спортсмены на многотысячную акцию протеста шли с баннером «Спортсмены с народом». Путь проделали до самого оцепления у Дворца независимости – выглядело очень мощно.

На баннере можно заметить символ, похожий на недорисованные пять олипийских колец – как оказалось, это лого нового Свободного объединения спортсменов Беларуси. Для его соцсетей зампред БФБ записал видеообращение, в котором повторяет свои предыдущие слова и добавляет: «Я вижу, как белорусы возродились. Просто посмотрите вокруг – на искренние и счастливые глаза людей. Многим непросто выразить свою позицию – присутствует страх. Но страх – это иллюзия. Жыве Беларусь!»

Еще один человек, получивший должность зампреда БФБ с приходом Рыженкова, – бизнесмен Андрей Балабин. В рейтинге влиятельности «Ежедневника» за 2019 год совладелец сети магазинов «5 элемент» занял 68-е место. Бизнес Балабина не раз помогал белбаскету делом – передавал мячи детским школам, участвовал в организации республиканских баскет-фестов и даже делал скидку в сети для фанатов игры.

Но, похоже, теперь и Балабин не пошел бы на митинг с Рыженковым. Во-первых, недавно Александр Лукашенко, рассуждая о равенстве условий для государственных и частных структур, заявил об «акценте на надежности и преданности государству» и упрекнул неких частников, что они «в подавляющем большинстве начали шататься, подло себя ведут» – Балабин же год назад в интервью говорил: «У государства не может быть любимчиков, нельзя разделять тех, кто создает экономический потенциал страны, на два лагеря». Ну а во-вторых, 30 же августа было опубликовано заявление бизнесмена о ситуации в стране, которое более чем перекликается со словами Мещерякова: «В «5 элементе» работают более 3000 человек, и каждый из них – личность. В компании мы рады всем, кто честно и добросовестно трудится, стремится к развитию, проявляет инициативу. Руководство принимает и уважает мнения работников, поддерживает их. Я крайне обеспокоен сложившейся в стране ситуацией, по итогам которой пострадали и некоторые наши работники. Мое мнение: любые конфликты нужно решать в формате диалога, каждый гражданин Республики Беларусь имеет право на личный выбор, применение насилия неприемлемо в любом его проявлении».

В белорусском баскетболе есть и другие сторонники диалога и отвращения к насилию – к Свободному объединению спортсменов Беларуси уже присоединились не только братья Мещеряковы, но Елена Левченко и Екатерина Снытина, когда-то взявшие с женской сборной бронзу Евро.

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