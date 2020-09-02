Андрей Пионтковский: Номенклатура должна арестовать Лукашенко 21 2.09.2020, 12:12

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Андрей Пионтковский

Изменник не имеет права ничего подписывать от имени Беларуси.

Известный российский политолог и публицист Андрей Пионтковский считает, что Лукашенко на встрече с Путиным может сдать независимость Беларуси. Об этом пишет в статье на «Эхе Москвы».

«Изменник Лукашенко не имеет права ничего подписывать в Орде от имени Беларуси. У гражданского общества есть 14 дней объяснить эти простые истины высшей государственной и силовой бюрократии. 14 сентября в Москве он ради своего и Коленьки благополучия предаст прежде всего их. 26 лет он отчаянно сопротивлялся превращению в секретаря минского обкома, а теперь одним росчерка пера собирается превратить тысячи служивших ему нотаблей в клерков этого провинциального обкома.

Они должны его просто арестовать и начать конструктивный диалог с гражданским обществом. Жыве Беларусь!» — пишет Андрей Пионтковский.

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