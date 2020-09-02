Как выглядит мировая статистику по коронавирусу 2.09.2020, 12:28

2,106

Фото: Getty Images

Почти половина всех случаев приходится на три страны.

В мире уже более 25 миллионов случаев COVID-19. Из них известно о 857 413 случаях смерти и более 17 миллионов случаях выздоровления. Сайт Сharter97.org представляет обзор, составленный на основании карты заболеваемости коронавирусом Университета Джона Хопкинса.

Антилидерами по количеству заболевших COVID-19 в мире остаются США, Бразилия и Индия. Именно в этих странах более трех миллионов случаев.

США – 6 075 650

Бразилия – 3 950 931

Индия – 3 769 523

По мировой статистике, остальные страны не перешли еще отметки одного миллиона заболевших. Так выглядят цифры замыкающих десятку антилидеров:

Россия – 1 001 965

Перу – 657 129

ЮАР – 628 259

Колумбия – 624 026

Мексика – 606 036

Испания – 470 973

Аргентина – 428 239

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».