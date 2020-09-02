Как выглядит мировая статистику по коронавирусу
- 2.09.2020, 12:28
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Почти половина всех случаев приходится на три страны.
В мире уже более 25 миллионов случаев COVID-19. Из них известно о 857 413 случаях смерти и более 17 миллионов случаях выздоровления. Сайт Сharter97.org представляет обзор, составленный на основании карты заболеваемости коронавирусом Университета Джона Хопкинса.
Антилидерами по количеству заболевших COVID-19 в мире остаются США, Бразилия и Индия. Именно в этих странах более трех миллионов случаев.
США – 6 075 650
Бразилия – 3 950 931
Индия – 3 769 523
По мировой статистике, остальные страны не перешли еще отметки одного миллиона заболевших. Так выглядят цифры замыкающих десятку антилидеров:
Россия – 1 001 965
Перу – 657 129
ЮАР – 628 259
Колумбия – 624 026
Мексика – 606 036
Испания – 470 973
Аргентина – 428 239