В Швейцарии анонсировали «моментальный» тест на COVID-19
- 2.09.2020, 13:01
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Тест будет обнаруживать COVID-19 в течение 15 минут.
Швейцарский фармацевтический гигант Roche объявил, что в конце сентября запустит тест, который обнаружит новый коронавирус в течение 15 минут, пишет «Новое время».
Фармацевты уверяют, что новый тест быстро и с высоким показателем надежности идентифицирует вирус SARS-CoV-2, который вызвал глобальную пандемию.
Сначала он будет доступен для стран, которые признают знак СЕ (Европейская сертификация) для продуктов, продаваемых в Европейском союзе, но им срочно потребуется одобрение Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).
«На момент запуска будет доступно 40 млн быстрых тестов SARS-CoV-2 в месяц», — говорится в заявлении компании, впрочем, к концу года этот показатель увеличится более чем вдвое.
Roche запускает и распространяет продукт в партнерстве с биотехнологической компанией SD Biosensor Inc.
При этом в августе Roche объединил свои усилия с Regeneron для увеличения поставок препарата американской фирмы REGN-COV2 — потенциально как для профилактики, так и для лечения инфекции COVID-19. Две компании объединились для разработки, производства и распространения исследуемой комбинации двух противовирусных антител.
Продукт «может предоставить столь необходимый вариант лечения для людей, уже испытывающих симптомы COVID-19, а также может предотвратить заражение людей, подвергшихся воздействию вируса», — говорилось в заявлении Roche.