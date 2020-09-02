Как в Беларуси быстро купить доллары по карточке 2.09.2020, 13:13

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Список виртуального «пластика» в валюте.

Из-за ситуации на валютном рынке проблема покупки долларов и евро снова стала актуальна для белорусов. Но не всегда валюту можно найти в ближайшем обменнике, да и времени на это тоже может не быть. Tut.by выяснил, какие банки выпускают бесплатные виртуальные карты, можно ли с них снимать наличные и сколько возьмут комиссии за перевод между картами.

Сейчас в восьми банках можно оформить бесплатные виртуальные карты в долларах или евро и переводить на них белорусские рубли. Оформление не займет больше суток, доступ к карте в большинстве случаев появляется в тот же день в мобильном приложении.

Чаще всего валюту с виртуального «пластика» можно снять. Исключение — карты БПС-Сбербанка, Банка Решение и Приорбанка (здесь наличку выдадут только при закрытии карты). Также картами можно рассчитываться в магазинах или кафе с помощью смартфонов.

Кроме этого, бесплатные валютные карты, но на физическом носителе (соответственно и срок изготовления будет до 7 дней), предлагают Белгазпромбанк (Visa Classic/Mastercard Standard), БНБ-Банк (Visa Classic/Mastercard Standard) и Банк Дабрабыт (Visa Classic/Mastercard Standard в рамках пакета услуг «Классический»).