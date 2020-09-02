Экспорт российской нефти обвалился на 20% 1 2.09.2020, 13:28

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Фото: ria.ru

Головной болью для нефтяников остается ключевое, европейское направление.

Смягчение квот ОПЕК+ в августе, позволившее России увеличить добычу нефти, принесло лишь слабое утешение российским нефтяникам, которые продолжают фиксировать двузначное падение экспорта относительно прошлого года, пишет finanz.ru.

В прошедшем месяце Россия получила возможность качать на 400 тысяч баррелей в сутки больше, чем в июле, и этим правом воспользовались все крупнейшие нефтяные компании, следует из статистики ЦДУ ТЭК, которую приводит в среду «Интерфакс».

«Роснефть» увеличила добычу на 7,6%, до 15,3 млн тонн; ЛУКОЙЛ - на 4,5%, до 5,9 млн тонн; «Сургутнефтегаз» - на 5,9%, до 4,4 млн тонн; «Газпром нефть» и «Татнефть» - на 6,8% и 6,6%, до 3,4 и 2,1 млн тонн соответственно.

Год к году, впрочем, нефтяники по-прежнему существенно недобирают объемы: «Роснефть» - 9,5%, ЛУКОЙЛ и «Сургутнефтегаз» - по 14,8%, тогда как «Башнефть» и «Славнефть» - теряют больше половины добычи (52,7% и 51,3% соответственно).

Еще плачевнее обстоят дела с экспортом нефти, который хотя и вырос в августе относительно июля, по-прежнему проседает на двузначные величины, если сравнивать с докризисными показателями.

Головной болью для нефтяников остается ключевое, европейское направление. Поставки через порт Усть-Луги в августе составили 1,098 млн тонн. Это почти почти вдвое больше, чем в июле (0,6 млн), но на 43% ниже уровней апреля.

Экспорт через Приморск падает вдвое, если сравнивать с началом года: 2,003 млн тонн в августе против 3,993 млн - в апреле.

Поставки на юг Европы, которые отправляются танкерами через Новороссийск, схлопнулись почти в 4 раза: в в апреле это было 1,688 млн тонн, а в августе - 0,452 млн. Показатели июля были еще хуже - 0,382 млн тонн, но в мае и июне - на пике ограничений ОПЕК+ - экспорт был все же выше: 0,486 и 0,502 млн тонн соответственно.

Впервые с начала нефтяного кризиса просадка экспорта началась и на китайском направлении. КНР была единственной страной, которая продолжала закупать российскую нефть в прежних объемах: в мае относительно апреля поставки даже выросли - 3,006 до 3,201 млн тонн.

Однако уже в июне началось снижение (до 2,732 млн тонн), которое ускорилось в августе - 2,511 млн тонн.

Накопленным итогом Россия за 8 месяцев 2020 года Россия продала через порты 64,817 млн тонн нефти - на 20,9% меньше, чем за тот же период год назад.

Выручка от нефтяного экспорта - ключевой источник твердой валюты для экономики - просела на 36%: по данным ЦБ, за первую половину года нефтяники получили от покупателей 38,4 млрд долларов против 59,7 млрд год назад.

Во втором квартале спад нефтяных доходов экономики оказался почти 3-кратным: 12,8 млрд долларов против 30 млрд.

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