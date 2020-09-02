Человек с автоматом снимет угол в казарме 3 Владимир Халип

2.09.2020, 14:24

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Владимир Халип

Все изменилось уже до неузнаваемости.

Он не хочет уходить. Даже после катастрофического провала на выборах неизбежность отставки воспринимает как вопиющую несправедливость. Прежде всего – большие убытки. Столько всевозможных уверток, хитроумных бюрократических приемов и финансовых средств было направлено на его пожизненное закрепление во власти, что даже поверить невозможно, что всему конец. Когда назначали дату выборов, никто не сомневался, что кампания завершится заурядной дроздовской победой. Однако наступил август, и рухнуло все. Даже могучая вертикаль шатается неудержимо, напоминая обветшалую печную трубу на осеннем ветру.

И вот как сейчас быть? Признать поражение? Смиренно собрать вещички и уйти в пустоту, разрушив с таким трудом созданную легенду о собственной исключительности и очевидной незаменимости? Да вроде бы и не случилось-то ничего особенного. Голоса воровали всегда. Мошенничали и ловчили. Но как-то утрясали итоговые протоколы. Отмахивались от дотошных соседей и всяких там наблюдателей. Рассаживали по тюрьмам кандидатов, их сторонников, возмущенных подсчетом, и прочих протестующих. И жили потом без особых проблем до следующих выборов.

А тут оплошали внезапно. Попались на воровстве. А вдобавок ко всему вроде бы тихая страна вдруг возмутилась и вышла на улицы и площади повсеместно. Уже четвертую неделю не хочет их покидать. И жить по правилам воров и мошенников не намерена. Как всегда при таких обстоятельствах, попытались пугнуть. Посадили по старым спискам лидеров сопротивления. Хватали на улицах всех, включая случайных прохожих. Три дня страна была во власти чернорубашечников – бандюков и садистов. Но затея провалилась. Страх не вернулся.

Конечно, кому-то еще казалось, что перемен тут не дождаться. У проигравших – сила и наглость. И власть народу узурпатор не отдаст. А потому пока не поздно надо уезжать. Айтишники первыми намеревались перебраться в более спокойные края. Режимные зверства на улицах и пытки в гадюшниках, равнодушно воспринятые властью, вызвали у них полное отторжение. В таких условиях жить и работать нельзя. Да и незачем. От лагерных режимов лучше держаться подальше.

Однако все еще действующую власть такая попытка исхода, похоже, ничуть не волнует. Красно-зеленая система и без них обойдется. Режиму вообще никто не нужен. Была провозглашена когда-то IT-страна? А взамен появится ОМОН-захолустье. И ничего страшного. Наоборот, перспективы радужные и оптимистичные вполне. Вот совсем уже близко дожинки. А следом, рано или поздно, - инаугурация.

И вообще, если кому-то порядки нынешние не по нраву, да еще есть претензии к давно утвердившемуся здесь способу обретения высшей власти, можно просто подать жалобу в одно окно, специально учрежденное для народных масс. А прочих недовольных нынешняя власть намерена, если ее не сковырнут, нейтрализовать не только по всему фронту, но и точечно. Для нее все равны и одинаково безразличны.

Вот взяли и убрали главу кардиологического центра, выдающего хирурга. И если даже центр этот исчезнет – не страшно. Здесь каждому известно, где поликлиника. А что еще человеку надо? Рассвирепели и придушили театр имени Янки Купалы в канун его столетия. А зачем он нужен, если у власти есть уже балалайка, большой барабан и даже баян предводителя. И вообще, абсурд давно стал нормой жизни. При возвращении из Польши на пограничном переходе задержали митрополита Минского и Могилевского Тадеуша Кондрусевича. Он гражданин Республики Беларусь. Никаких оснований для запрета на въезд по здешнему законодательству нет и быть не может. Но кто-то неведомый приказал – и не пропустили. Потому что чиновничий произвол здесь выше норм и законов.

Конечно, организатору всех этих чудес до слез обидно просыпаться по утрам и узнавать, что все изменилось уже до неузнаваемости. И ничего нельзя исправить и подчинить привычному регламенту. Кто мог подумать, что даже воскресенье, день расслабухи и служебного веселья, для власти станет ненавистным днем. Три недели – три протестных марша. Откуда на улицах и площадях столько возмущенных? Просто океан. Не остановить, не разогнать. С океаном спорить бесполезно. Смоет и забудет. Напрасно северокорейские строители и братья не обнесли этот злополучный ЦАЛ ДИР БИЕ высоченным и непроницаемым забором. И колючую проволоку поверху пропустить было бы кстати. Какая ни есть, а защита. Но поможет ли все это? Похоже, рано или поздно и сюда войдут и спросят: а кто тут недоизбранный?

Однако даже приближенные проблемы безопасности недооценивали явно. В последний воскресный день этого окаянного августа заявили вдруг, что требуется срочно новый ролик – правитель с автоматом. Наглость возмутила до крайности: а прежний, вертолетный, чем нехорош? Оказалось, не все так просто. Из центра уже двинулась колонна. Она больше той, которую с трудом сдержали в минувший выходной. И надо бы послать сигнал, что несменяемый на своем посту и с автоматом. Не для тех, кто сейчас на улицах. А прежде всего тем, кто заперся сейчас в служебных кабинетах и чего-то ждет.

Пришлось позировать. Стараться. Но затея оказалась безнадежной. Монументальность будто испарилась. По площадке ковылял какой-то грузный дед в нелепом комбинезоне с мешком на груди, набитом автоматными рожками. То ли садовник какой-то, то ли контролер. Пришлось ограничиться единственным кадром для прессы.

А тут еще тучки набежали, разразилась внезапная гроза. Пришлось укрыться и чего-то долго ждать. За окнами сгущалась тьма, и в грохоте грозы уже слышалось и повторялось многократно ненавистное слово: «Уходи!» Да еще гремели гусеницы неведомой какой-то бронетехники. Неуж-то натовские танки?. . И зачем он согласился на этот дурацкий автомат? Как кстати были бы сейчас гранатомет или базука.

Но порыв угас мгновенно. Подручные успокоили: это министр обороны прислал подмогу – боевые машины пехоты. И когда взошла луна, круглая, большая, созрела мысль о том, где следует искать защиту. Какой там Путин, какие шейхи, если есть верные хренинцы – надежные ребята. Они укроют, в трудную минуту дадут приют. Надо только действовать хитро и осторожно. Чтобы враг не перехватил и не проведал ни о чем. Депешу лучше составить в виде объявления, бытового и невинного. Они все поймут и в беде не оставят.

И он ковырнул ненавистный компьютер. Заскорузлым пальцем, которым еще недавно верному электорату на главной площади указывал кратчайший путь к светлым горизонтам, набрал депешу. Без знаков препинания, заглавных букв и прочей чепухи. Кому надо, тот все поймет: «одинокий отставник без вредных привычек снимет угол в казарме».

Взял автомат со стола. Пересчитал боезапас. И добавил к депеше еще три слова «каптерку не предлагать».

И одним кликом отправил шифровку в никуда.

Владимир Халип, специально для сайта Сharter97.org

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