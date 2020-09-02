Как живет минский двор, где вывесили огромный флаг и защищают мурал с диджеями 7 2.09.2020, 15:08

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Фото: tut.by

В соцсетях его уже успели прозвать Площадью Перемен.

Минский двор на Сморговском тракте — Червякова прославили символы протеста — мурал с «диджеями перемен» и огромный флаг на высоте между многоэтажками. Мурал закрашивали уже раза четыре, бело-красно-белые полотнища то и дело снимают, но жители с завидным упорством возвращают все на места. Tut.by сходил во двор и поговорил с людьми, зачем им все это.

Детская площадка возле домов № 1 и № 3 на Сморговском тракте и раньше была местом встречи жителей окрестных домов, но после выборов 9 августа здесь стало еще оживленнее.

Фото: tut.by

— Я не знаю, кто из соседей наносит этот мурал, но я в восторге, — говорит минчанка Мария про арт-объект в своем дворе.

На нем те самые диджеи, включившие «Перемен» Виктора Цоя в Киевском сквере на официальном мероприятии, проходившем вместо предвыборного митинга Светланы Тихановской. За это звукорежиссеры получил по 10 суток ареста, половину срока Влад Солоковский провел в карцере, Кирилл Галанов — три дня в одиночной камере. После освобождения парни уехали в Литву.

Диджеев в минском дворе закрашивали уже раза четыре — местные сбились со счета. Вчера, 1 сентября, сюда вместе с коммунальниками приезжала милиция. Но жители сразу отмыли мурал. Потом коммунальники вернулись и снова прошлись краской — местные снова отмыли работу.

Фото: tut.by

— Это наш двор, нам эта картинка нравится — зачем ее убирать?

Несколько раз на стене появлялись листы с ироничными обращениями к тому, кто их закрашивает. «Грустному гражданину» обещали бесплатный кофе в ближайшем кафе — специально для этого жители оставили там 10 рублей, а теперь — угощение в пивном магазине неподалеку.

Фото: tut.by

— За чашкой кофе еще никто не приходил, — улыбается сотрудник того самого ближайшего кафе Александр. — Я сам каждое утро до начала рабочего дня делаю обход — смотрю, что новое появилось, целый ли мурал, на месте ли флаги. А по вечерам тут вообще как на фестивале — жители молодцы.

В соцсетях двор, который активно защищают местные, уже успели прозвать Площадью Перемен.

35-летняя жительница дома № 1 на Сморговском тракте Мария говорит, что до 9 августа ее двор был обычным.

— Во время выборов все перезнакомились, теперь я не боюсь отправить шестилетнего ребенка играть на площадку, потому что знаю: здесь все друг другу помогают. По вечерам у нас совместные активности. Днем выходим на митинги. Почему я это делаю? Меня побудила история на работе — задержали мою коллегу, мать троих детей, вместе с сыном. Парня долго искали по всей Беларуси. Такое не должно происходить в нашей стране.

В первый раз жители двора собрались вместе как раз 9 августа — ходили к избирательному участку смотреть протоколы с результаты голосования. Теперь встречаются по вечерам. Сдружились так, что местные мамы присматривают за детьми соседок, пока те ходят на митинги.

Вывешивают флаги между домами, проецируют на стену одной из высоток «Пагоню», разучивают белорусские национальные танцы, на днях вынесли на улицу три больших флага, в том числе государственный.

— У людей просто накипело. Дело ведь не во флаге. Никто не хочет ни в Евросоюз, ни в Россию, мы просто хотим справедливости, — рассказывает 39-летняя Юлия, которая живет в доме № 3 по Сморговскому тракту.

Чтобы снять флаг, который местные повесили между домами, силовики организовали целую спецоперацию, разрезали болгаркой двери на одном из верхних этажей, рассказывают здесь.

— Когда снимали наши большие флаги в субботу в 7 утра, многие высовывались из окон и кричали: «Позор!». Мы сейчас пишем коллективное обращение по поводу разрезанной болгаркой двери — неужели можно прийти и вот так портить имущество? — удивляется Юлия.

Жители надеются, что правоохранители наконец перестанут снимать флаги, которые являются историческими символами Беларуси.

— Это наше решение, они будут тут висеть. А если что — мы уже на 300 флагов денег собрали, — то ли в шутку, то ли всерьез рассказывают они.

Фото: tut.by

Степан живет в доме № 1 по Сморговскому тракту. Мужчине 40, есть ИП, которое «занимается работами, связанными с высоким риском».

— Сплоченность жителей двора появилась еще во время пандемии коронавируса, — рассказывает Степан. — Я по работе обрабатываю поликлиники дезинфицирующими средствами. Стал объяснять, как сделать такую дезинфекцию и в нашем доме. Люди соглашались, стали объединяться, собирать деньги на решение многих общих проблем. А сейчас, после выборов, — новый всплеск активности, очень большой.

По словам Степана, все действуют сообща, организаторов нет.

— У нас только в чате больше 500 человек, а жителей двора намного больше. Есть люди, которые знают, как шить флаги. Есть те, кто придумал выложить во дворе клумбу из красного и белого гравия, есть минчане, которым интересно изображения на стену проецировать. Когда вывешивали флаг между домами, тоже все рассчитывалось точно: все было безопасно для прохожих и для автомобилей внизу, — уверен мужчина.

Фото: tut.by

Владимир живет в доме на Червякова, 62, это и его двор. Он недоволен вечерней активностью соседей.

— Раньше было спокойно, а теперь молодежь собирается вечерами, шумят. Меня такая активность напрягает, потому что в позднее время я уже отдыхаю, — говорит бывший военный.

Степан поясняет, что сначала собирались во дворе с 22 до 23 часов, теперь — на час раньше.

— Мы понимаем, что шум мешает укладывать детей спать, а их здесь много, — не спорит он. — Но мы стараемся быть требовательными к себе. Кто-то пытался пить шампанское прямо во дворе во время встречи — мы четко сказали, чтобы такого больше не было. Не можем себе позволить и включать проекции часто и на долго. У наших домов нет глухих стен, со всех сторон окна. Так что включаем проектор редко и на несколько минут, чтобы никому не мешать. Все это остается на видео и в воспоминаниях.

Фото: tut.by

Степан подытоживает, что участвует в соседской активности «ради новых справедливых выборов» и «против насилия».

— Знаете, что мне не нравится? Что по утрам теперь ты стоишь и думаешь: как я буду выглядеть на Окрестина в таких трусах с синими уточками, если меня сегодня задержат? Не начнут ли меня из-за них бить еще сильнее? Вот чтобы у белорусов не было таких мыслей, и нужно что-то менять. Думаю, потихонечку мы строим в собственном дворе новую Беларусь.

Фото: tut.by

Бело-красно-белые флаги сейчас видны во многих окнах на Сморговском тракте — Червякова. Кто-то им признается в любви, а тот самый бывший военный Владимир говорит, что эта символика ему безразлична. Его флаг — красный, советский.

Но при этом местный житель считает, что «выборы могли бы быть более открытыми и прозрачными».

— Что, трудно было поставить на избирательных участках камеры? И почему одни допускаются для наблюдения, вторые — нет? Почему нет прозрачности? Была бы прозрачность — люди бы потом не возмущались. По насилию тоже — кто прав, должен решать суд. Если были случаи насилия — ну так нужно срочно с этим разбираться. А тут очевидно, что все затягивается. А когда нужно с другой стороны человека осудить — это делают за пять минут. Это тоже неправильно. Мы сами даем почву фантазиям молодежи, — считает Владимир.

Фото: tut.by

Во двор, который уже стал знаменитым, приходят люди из окрестностей. Приводят детей на детскую площадку. Один из гостей — 45-летний Александр, который живет в жилом комплексе «Дипломат» на Каховской.

— Мне очень нравится настойчивость соседей, что и флаги, и мурал снова и снова появляются. В нашем дворе тоже люди вывешивают флаги, обзаводятся национальной атрибутикой — так сейчас много где. А как иначе? Мы в домовом чате общались, искали трое суток человека — поднимали всех знакомых, а нашли его избитым и измученным на Окрестина. Так что ничего удивительного не вижу в теперешней гражданской активности, — говорит минчанин.

«Привести фасад в надлежащее состояние». Что пишут власти и МЧС

Председателям местных товариществ собственников уже приходят письма и предписания из администрации Центрального района Минска и МЧС.

Например, администрация района требует у председателя товарищества «Дом у озера» «привести в надлежащее состояние облик фасада жилого дома № 3 по Сморговскому тракту».

Фото: tut.by

В случае невыполнения грозят административной ответственностью — по статье 21.13 КоАП (нарушение архитектурного решения фасада здания).

Из письма непонятно, что именно не так с фасадом, удивляются местные жители.

Председателю другого товарищества собственников (к нему относится дом № 1 по Сморговскому тракту) пришло предписание из Центрального районного отдела по чрезвычайным ситуациям.

Представители МЧС пишут, что в доме не соблюдается законодательство по пожарной безопасности, а также другие правила. Например, двери на путях эвакуации не открываются изнутри без ключей, не ограничен доступ посторонних на крышу.

Фото: tut.by

«На крыше… самовольно, без разработки проектной документации установлена растяжка с подвешенными грузами», — сказано в предписании. При этом на пешеходных зонах внизу не были обозначены места возможного падения грузов, не было предупреждающих надписей, пишут из РОЧС.

Председателя товарищества собственников предупреждают об ответственности по статье 23.4 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий).