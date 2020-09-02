Эксперт: Предложение Лукашенко — это выстрел даже не в ногу, а ближе к сердцу 12 2.09.2020, 15:39

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«Контрсанкции» Минска — экономическое самоубийство.

В ответ на введение Литвой, Латвией и Польшей санкций против белорусских властей Александр Лукашенко пригрозил сделать то же самое. Вероятность «контрсанкций» оценил экономист, старший научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Дмитрий Крук в статье для myfin.by.

По его словам, вероятность отказа от отлаженного за многие годы варианта отгрузок белорусских калийных удобрений и нефтепродуктов через балтийские порты видится невысокой. Экономист отметил, что Беларусь уже шесть лет грозится перевести свои грузы из литовского порта в Клайпеде в российский Калининград.

«Поскольку за 6 лет ничего в этом плане не было сделано, то неизменность белорусского транзита через ту же Клайпеду говорит о том, что это в первую очередь невыгодно Беларуси. Издержки по перевозке грузов в Калининград значительно выше, и об этом неоднократно сообщалось, в том числе и официальными источниками», — отметил Дмитрий Крук.

Своими же заявлениями о «недопуске» польских и литовских товаров (прежде всего – продуктов питания), попадающих под российские санкции «Лукашенко по сути подтвердил правоту обвинений, которые РФ долгие годы выдвигала в адрес белорусских властей – о том, что они прекрасно осведомлены о «санкционке», которая идет через Беларусь в Россию».

«Если речь идет о том, чтобы закрыть границу вовсе, то я в это не верю от слова «совсем». По сути, это попытка организовать «Северную Корею» в Европе. Не думаю что это возможно, потому что базовые составляющие белорусского экспорта – это калийные удобрения и нефтепродукты», — сказал Дмитрий Крук.

Он подчеркнул, что свои нефтепродукты Беларусь поставляет прежде всего в страны Евросоюза, или через них.

«И этот бизнес важен для экономики страны. И закрытие границы – это выстрел даже не в ногу, а ближе к сердцу», — заявил экономист.

Если же Лукашенко перекроет границу для товаров из стран ЕС, незамедлительно последует симметричный ответ Евросоюза.

«Первый шаг ударит по белорусскому транзиту, второй – оставит наших экспортеров без европейского рынка – второго по объему товарооборота для Беларуси, а для многих товаров – основного рынка сбыта. Это самоубийство белорусской экономики», — подчеркнул он.

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