Большая игра с миллиардными ставками 13 2.09.2020, 15:59

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Фото: AP

Как московские олигархи соревнуются за «фамильное серебро» Лукашенко.

Не только Кремль видит в белорусском кризисе возможность полностью подчинить себе соседнюю страну. Так же, а может быть, и более вожделенно на привлекательные активы, которыми владеет обанкротившийся диктатор, смотрят российские олигархи, пишет российский экономист, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне и директор Центра постиндустриальных исследований в Москве Владислав Иноземцев в статье для Gazety Wyborczej (перевод – Charter97.org).

Когда Владимир Путин объявляет, что уже сформировал «резерв» из правоохранителей, чтобы в случае чего поспешить с «братской помощью» падающему Александру Лукашенко, за кулисами большой политики идет другая игра – большие интересы и большие деньги – залог того, что миллиардеры из Москвы уже вложили в Беларусь, и того, чем там можно еще поживиться.

Россия является крупнейшим кредитором Беларуси. Долг Минска перед Москвой составляет 7,92 миллиардов долларов (48% всего внешнего долга страны). Российские компании покупают от 45 до 80 процентов того, что производят белорусские промышленные гиганты, такие как Минский автомобильный завод, Минский тракторный завод или БелАЗ.

Но даже масштаб долга или зависимость рынка от огромного соседа не отражают реального влияния России на экономику Беларуси и не указывают на самых влиятельных людей, которые вовлечены в экономическую борьбу за Беларусь.

Потому что не только Россия и контролируемый ею бизнес, но и частные компании поддерживают нынешнее руководство Беларуси и очень активно действуют за кулисами.

Нефть, уголь и криптовалюты

Следовало бы начать с нефтегазовой империи семьи Михаила Гуцериева (в 2015-19 годах это была самая богатая семья в России, затем она уступила место Аркадию Ротенбергу, его брату и сыну). Нефтяная компания Гуцериева была единственным поставщиком сырья для белорусской нефтехимии после прекращения Путиным поставок российской нефти в январе 2020 года. Гуцериев также, как принято считать, является партнером старшего сына Лукашенко Виктора, в торговле криптовалютами в Минске и в отмывании денег.

Еще одним партнером Лукашенко является Герман Греф, считающийся либералом президент «Сбербанка», крупнейшего банка России. Он вложил сотни миллионов долларов в белорусскую недвижимость. Его банк владеет белорусским «БПС-Сбербанком». Во время своих неоднократных визитов в Минск Греф выражал полную поддержку Лукашенко. Во время своего последнего пребывания в июле он объявил о новых инвестициях в Беларуси и принял участие в открытии дорогого фонтана, который подарил городу Минск.

К тому же «Сбербанк» является крупнейшим кредитором Гуцериева, который задолжал ему около 5 миллиардов долларов (все имущество его семьи сегодня стоит менее 3,2 миллиарда). Значительная часть этих денег была вложена в инвестиции в Беларуси.

Активным на «белорусском фронте» также является Дмитрий Мазепин. Когда в стране начались протесты, именно он выступил с инициативой создания Комитета спасения Беларуси, который должен был объединить российских и белорусских предпринимателей вокруг власти. Мазепин является владельцем «Уралхима», компании, контролирующей большую часть российского производства удобрений. Его бизнес тоже является крупным должником того же «Сбербанка», у которого он взял уже 3,9 миллиарда долларов (годовой оборот «Уралхима» составляет около 1,2 миллиард).

Основным конкурентом компании Мазепина является белорусский гигант «Беларуськалий», который стоит 30 миллиардов долларов. Российский магнат хотел бы приобрести его в обмен на поддержку, оказанную Лукашенко.

Ценная добыча для захвата

Сегодняшняя российская олигархическая система выросла из проведенной в 90-е годы приватизации промышленности, построенной во времена СССР. С тех пор постсоветский потенциал не был модернизирован. Сегодня 23 из 30 крупнейших компаний России основываются на том, что было построено во времена коммунизма (в Китае только 7 из 100 крупнейших компаний основываются на том, что было создано до 1990 года).

В Беларуси не прошла приватизация в русском стиле, и большая часть предприятий по-прежнему принадлежит государству. Российский бизнес смотрит на белорусскую экономику как на ценную добычу, которую легко будет захватить, если падающий Лукашенко будет вынужден покупать себе время за значительную часть государственных активов.

Поэтому российские олигархи, которые сами являются финансовыми банкротами, ведут переговоры по контракту «власть за активы» с политическим банкротом, белорусским диктатором.

Я убежден, что банкир Греф является важнейшим лоббистом Лукашенко в Кремле, который передает сигналы от него прямо в ухо Путину и одновременно добивается гарантий интересов своего банка и его должников в Беларуси.

На отношения России и Беларуси не следует смотреть исключительно с точки зрения геополитики. Важной их составляющей является большая игра с миллиардными ставками. Россия ставит все, чтобы заполучить принадлежащее соседу «белорусское фамильное серебро», одновременно обвиняя Запад во вмешательстве в дела суверенной страны.

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