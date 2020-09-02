Названо условие для повторного заражения COVID-19 1 2.09.2020, 16:21

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Фото: Getty Images

Информацию о повторных случаях заражения нужно принимать во внимание.

Заразиться коронавирусом повторно могут те, кто перенес COVID-19 на ногах, переболев в легкой форме. Об этом заявил директор российского Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, передает «РИА Новости».

«Не новость, что люди, которые в легкой форме, используя терминологию гриппозную, на ногах перенесли и бессимптомно, с легкой очень температурой, которая не дает необходимости оставаться дома, у них точно иммунитет не развивается, их надо вакцинировать», — пояснил Гинцбург.

При этом он добавил, что пока не видел никаких научных публикаций о повторном заражении коронавирусом. «Читал в прессе общепопулярной, по радио слышал, но в [научных] журналах не читал», — заметил глава центра.

По его словам, информацию о повторных случаях заражения нужно принимать во внимание, но относиться к ней как подтвержденному факту пока рано.

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