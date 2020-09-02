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Как регионы протестовали против таракана

  • 2.09.2020, 16:49
  • 1,993
Как регионы протестовали против таракана
Фото: «Радыё Свабода»

Против лживого режима поднялась вся страна.

Долгое время считалось, что протесты в Беларуси всегда проходят только в столице, но в августе против лживого режима поднялась вся страна, пишет «Мая краiна Беларусь».

Протесты проходили по всей Беларуси от областных центров до совсем небольших поселков городского типа и даже деревень. В этом видео подборка кадров с региональных акций, которые стали сильной поддержкой для национального протестного движения против диктатора.

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