Агентство ЕС: Заболеваемость COVID-19 в Европе вернулась к уровню марта 2.09.2020, 17:27

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Фото: Getty Images

В Европе на 100 000 человек приходится 46 подтвержденных случаев коронавируса.

Заболеваемость COVID-19 в Европе вернулась к уровню, который наблюдался в марте, когда вспышка коронавируса заходил в пиковую фазу.

Об этом заявила директор Европейского центра по профилактике и контролю заболеваемости (ECDC) Андреа Аммон в среду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"Вирус не спал все лето. Он не брал отпуск", - заявила Аммон евродепутам во время очередных слушаний.

По ее словам, данные на этой неделе показали, что в Европе на 100 000 человек приходится 46 подтвержденных случаев коронавируса.

"Мы почти вернулись к цифрам, которые мы видели в марте", - сказала Аммон.

Согласно данным ECDC, в марте количество инфицированных людей на 100 000 населения составила примерно 40 на конец месяца и до апреля продолжила расти до примерно 70 человек на 100 000 населения.

Нынешнее увеличение количества подтвержденных случаев частично связано с ростом уровня тестирования.

По словам Аммон, новые случаи в основном связаны с молодежью, поэтому количество госпитализаций летом удалось стабилизировать - в то время как в марте и апреле болели в основном пожилые люди, которые переносили заболевание сложнее.

Однако Аммон отметила, что в последнее время количество госпитализаций снова растет - это свидетельствует о всплеске заболевания также среди пожилых людей.

Аммон добавила, что возобновление обучения в школах в сентябре не обязательно приведет к повышенным рискам передачи инфекции. По ее словам, в странах Европы, которые уже открыли школы весной, не наблюдалось всплесков заболеваемости.

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