«Баста!»: Лукашенко разозлил студентов не на шутку 13 2.09.2020, 17:51

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Они дико ненавидят всю его совковую вертикаль и точно готовы к решительным действиям.

Студент Белорусского национального технического университета рассказал Telegram-каналу "Баста!" о настроениях среди учащихся минского вуза.

"Иду по студгородку БНТУ и не понимаю, почему возле 13-го корпуса образовалась очередь метров 20. Оказалось, что все эти люди стояли в 208-й кабинет, чтобы выйти из состава БРСМ в связи с происходящими в стране событиями.

У нас в университете зачисление в БРСМ используется как средство давления на студентов. Хочешь заселиться в общежитие – вступай, не хочешь проблем с успеваемостью – вступай. А если вступил в него, то будь добр ходи на идиотские мероприятия, которые не нужны совершенно никому и рисуй не менее идиотские плакаты.

Пообщался немного с этими студентами и понял важную вещь: Лукашенко своими действиями разозлил их не на шутку. Энергии у них - хоть отбавляй, они дико ненавидят всю его совковую вертикаль и точно готовы к решительным действиям".

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