До +28 градусов ожидается в Беларуси 3 сентября 2.09.2020, 18:17

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В четверг будет облачно с прояснениями.

Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 3 сентября, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно с прояснениями. В центральных и восточных районах страны пройдут дожди. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов, по востоку страны - до плюс 18. Днем будет 18-24 градуса, по юго-востоку - 25-28.

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