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Протесты набирают обороты в Новой Боровой

  • 2.09.2020, 18:58
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Протесты набирают обороты в Новой Боровой
Фото: «Белсат»

Все гуляют, каждый вечер район гудит.

"Уже никто не боится задержаний, все гуляют, каждый вечер наш район гудит. Вернулись быстроногие студенты, разозлились католики, вдобавок православные имеют ряд договоренностей с ними, по которым будут поддерживать нас сейчас. Недовольны матери, недовольны учителя, увольняются врачи, жмут "айтишку".

А это значит, что финансовые неурядицы не скинешь на народ. 3% не в счёт, им что снег, что зной… А протесты-то набирают обороты", - пишет жительница микрорайона Минска Новая Боровая.

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