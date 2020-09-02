Надежда Остапчук: Чемпионский характер не может позволить остаться в стороне и промолчать

Надежда Остапчук: Чемпионский характер не может позволить остаться в стороне и промолчать3
- 2.09.2020, 19:29
- 2,229
Чемпионка мира и Европы по легкой атлетике призвала коллег сплотиться и поддержать белорусов.
Известная белорусская легкоатлетка Надежда Остапчук призвала коллег сплотиться и поддержать белорусов, передает «Трибуна».
«Я – Надежда. Заслуженный мастер спорта, чемпионка мира и Европы в толкании ядра. Рекордсменка Беларуси.
Вы – чемпионы и призеры Олимпийских игр и чемпионатов мира, Европы. Вы – мастера спорта, кандидаты, международники и просто любители спорта. Есть звание, которое выше любых титулов и дороже всех наград.
Много лет назад мой тренер сказал мне замечательные слова. Спортсменом можешь ты не быть, но человеком быть обязан.
От несправедливой жестокости погибли белорусы. Сотни пострадавших – избитых, истерзанных людей. Людей, которые болели за нас, радовались нашим победам и переживали наши поражения. Людей, которые лечили нас и помогали восстанавливаться от травм и возвращаться в спорт. Людей, благодаря налогам которых мы можем заниматься любимым делом и воплощать свои мечты.
Насилие не обошло стороной и наших коллег, пострадали тренеры, атлеты и спортивные работники. И сейчас наши слова поддержки очень важны для них!
Чемпионский характер не может позволить остаться в стороне и промолчать. И сегодня важно как никогда, быть человеком смелым. Быть человеком с большим и добрым сердцем! Быть Человеком с большой буквы», – сказала Остапчук.
Wyświetl ten post na Instagramie.
Я - Надежда @nadzeya_sp Остапчук. Заслуженный мастер спорта, чемпионка мира и Европы в толкании ядра. Рекордсменка Беларуси. Вы - чемпионы и призеры Олимпийскийх Игр и чемпионатов мира, Европы. Вы - мастера спорта, кандидаты, международники и просто любители спорта. Есть звание, которое выше любых титулов и дороже всех наград. Много лет назад мой тренер сказал мне замечательные слова. Спортсменом можешь ты не быть, но Человеком быть обязан. От несправедливой жестокости погибли беларусы. Сотни пострадавших - избитых, истерзанных людей. Людей, которые болели за нас, радовались нашим победам и переживали наши поражения. Людей, которые лечили нас и помогали восстанавливаться от травм и возвращаться в спорт. Людей, благодаря налогам которых мы можем заниматься любимым делом и воплощать свои мечты. Насилие не обошло стороной и наших коллег, пострадали тренеры, атлеты и спортивные работники. И сейчас наши слова поддержки очень важны для них! Чемпионский характер не может позволить остаться в стороне и промолчать. И сегодня важно как никогда, быть человеком смелым. Быть человеком с большим и добрым сердцем! Быть Человеком с большой буквы.