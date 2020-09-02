Надежда Остапчук: Чемпионский характер не может позволить остаться в стороне и промолчать 3 2.09.2020, 19:29

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Надежда Остапчук

Чемпионка мира и Европы по легкой атлетике призвала коллег сплотиться и поддержать белорусов.

Известная белорусская легкоатлетка Надежда Остапчук призвала коллег сплотиться и поддержать белорусов, передает «Трибуна».

«Я – Надежда. Заслуженный мастер спорта, чемпионка мира и Европы в толкании ядра. Рекордсменка Беларуси.

Вы – чемпионы и призеры Олимпийских игр и чемпионатов мира, Европы. Вы – мастера спорта, кандидаты, международники и просто любители спорта. Есть звание, которое выше любых титулов и дороже всех наград.

Много лет назад мой тренер сказал мне замечательные слова. Спортсменом можешь ты не быть, но человеком быть обязан.

От несправедливой жестокости погибли белорусы. Сотни пострадавших – избитых, истерзанных людей. Людей, которые болели за нас, радовались нашим победам и переживали наши поражения. Людей, которые лечили нас и помогали восстанавливаться от травм и возвращаться в спорт. Людей, благодаря налогам которых мы можем заниматься любимым делом и воплощать свои мечты.

Насилие не обошло стороной и наших коллег, пострадали тренеры, атлеты и спортивные работники. И сейчас наши слова поддержки очень важны для них!

Чемпионский характер не может позволить остаться в стороне и промолчать. И сегодня важно как никогда, быть человеком смелым. Быть человеком с большим и добрым сердцем! Быть Человеком с большой буквы», – сказала Остапчук.

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