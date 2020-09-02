В Совбезе ООН пройдет дискуссия по Беларуси 1 2.09.2020, 20:15

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Заседание состоится по инициативе Эстонии.

4 сентября в Совете безопасности ООН по инициативе Эстонии пройдет неформальное заседание, посвященное ситуации в Беларуси, сообщает МИД Эстонии.

На видеоконференции выступит спецдкладчик ООН по Беларуси Анаис Марин, Светлана Тихановская, зампредседателя незарегистрированного правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович, юрист Белорусской ассоциации журналистов Ольга Сехович.

«Эстония считает важным дать слова тем, кто его лишен. Совет безопасности является одной из наиболее влиятельных международных площадок для этой цели, а общественное давление может помочь уменьшить насилие и грубейшие нарушения прав человека», – заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

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