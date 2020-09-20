Революция минских дворов 20.09.2020, 8:24

Фото: tut.by

Как минчане районами играют в футбол, поют, решают проблемы и создают новую страну.

Минчане продолжают активно знакомиться друг с другом на улицах, устраивать во дворах концерты, встречи с писателями, играть в футбол район на район, чинить спортплощадки. Как на все это реагируют власти и силовики? Где-то не замечают, где-то начинают строить диалог, а куда-то отправляют несколько десятков силовиков и задерживают артистов.

Портал tut.by побывал 19 сентября в нескольких очень разных районах и посмотрел, что там происходило.

Романовская Слобода. Как люди изучали орнаменты и чинили спортплощадку

Улица Романовская Слобода — в центре Минска. Во дворе дома № 14 — огороженная забором баскетбольная площадка. В 11 утра жители ближайших домов стали собираться рядом с ней на праздник двора.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Ксения и ее соседки украшают ограждение баскетбольной площадки — лентой «рисуют» национальный орнамент.

— Так забор гораздо красивее, — говорят жители. — Это даже не флаги, а орнамент национальный, он общий для всех, независимо от флага. В прошлые выходные мы его тоже вешали — коммунальникам даже понравилось. Правда, им все равно потом пришлось снять это украшение, но мы с таким положением дел не согласны.

Фото: tut.by

— Точно такой же орнамент — на тротуаре на проспекте Победителей, тоже бело-красный. Только там плитку выкладывали власти, а тут инициатива от нас, от жителей. Почему в этом случае его надо снимать? — говорит местный житель Павел.

На спортплощадке встречаем Александра Белинского, это тренер вратарей футбольного клуба «Крумкачы».

Александр живет на Романовской Слободе. Сегодня у команды игра с Новополоцком, но пока тренер помогает менять кривое баскетбольное кольцо на местной площадке на новое.

Фото: tut.by

Соседи думают, что со временем надо благоустроить и футбольную площадку, которая отсюда в двух шагах. Сегодня, кстати, во многих районах Минска пройдут стихийные дворовые матчи.

— Что я об этом думаю? Это здорово. Развивается массовый футбол — почему бы нет. Я живу на Романовской Слободе с детства, лет 20 назад люди тоже собирались во дворах, чтобы заняться игрой номер 1, пообщаться. Сейчас люди наконец повылазили из телефонов и общаются дворами, домами — здорово.

Фото: tut.by

А вот — Александра, ей 33, работает в EPAM. Местная жительница рисует аквагрим на лицах соседей, несмотря на большие проблемы с кистями рук — у девушки инвалидность первой группы.

Она говорит, что за последние месяцы перезнакомилась с большим количеством людей в своем дворе.

Фото: tut.by

— Вместе ходим на марши, вместе делаем праздники во дворе. Мы единомышленники! Радует, как сейчас объединились люди разных возрастов, разных профессий, социальных слоев. Все эти соседские встречи очень добродушны и инклюзивны.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Поселок Тракторного завода. Как дети читали книжки и звонили писательнице в Швецию

А это — рабочий район, окрестности Тракторозаводского поселка. Здесь устроили «беларускую чытанку». И в субботу утром на нее пришли около 50 человек — взрослые с детьми.

С минчанами общались литераторы Вера Бурлак и Надежда Кондрусевич. Вера живет в этом же районе, а Надежда специально приехала из-за города.

Фото: tut.by

— Робім тут першае такое масштабнае мерапрыемства для дзяцей, таму хвалюемся. Вельмі рады, што людзі цікавяцца, будзем рабіць яшчэ такія сустрэчы, — говорит писательница Вера Бурлак.

Надежда Кондрусевич — переводчица со шведского языка на белорусский. Среди ее работ — перевод книги «Мама Му».

— Мы толькі што званілі з дзеткамі ў Швецыю — пісьменніцы Юі Вісландэр, знакамітай у свеце дзякуючы сваім кнігам пра маму Му і Крумкача. Яе кнігі перакладзены на больш чым 30 моваў свету. Яна па-шведску сказала прывітанне, а дзеці ёй падзякавалі.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Среди пришедших — жительница района Татьяна, вместе с ней маленькая дочка Полина. Минчанка объясняет.

— Очень любим книги, особенно белорусскоязычные. И мы уже точно знаем, что наш ребенок любит книги не только из-за красочных картинок, дочке нравится слушать истории, сказки, поэтому мы здесь. Довольны!

Фото: tut.by

Восток vs «Маяк Минска». Как люди играли районами в футбол

В Минске — всплеск популярности дворового футбола. Чижовка играет с Лошицей, гоняют по полю мяч и жители Уручья.

На стадионе на Калиновского жители квартала «Маяк Минска» сражаются с соседями из района Восток.

Фото: tut.by

— Шайбу, шайбу, шайбу! Давайте орать так, — смеются люди на стадионе школы № 137 имени Петра Машерова. — Немного хоккея, немного футбола — и все получится!

Восток — в красных футболках, «Маяк Минска» — в белых. Самая массовая поддержка у команды Востока, но приехали и пришли поддержать своих и жители «Маяка». Болельщиков всего около 50.

— Мы вчера ходили в «Маяк Минска» районом, они на бульваре устраивали для нас сладкий стол! Несмотря на плюшки, болею за своих, — говорит Алексей, 35-летний житель Востока.

Фото: tut.by

Он рассказывает, что очень рад, что дворовые матчи пришли в Минск.

— Я сам из Украины, там родился, но с 10 лет тут живу. Сейчас как в детство окунулся. В Украине всегда играли в футбол во дворах. В Киеве соседи играют и сейчас, общаются. Теперь я вижу, что это закрепится и тут!

Люди на ходу придумывают кричалки, один раз скандируют «Верым! Можам! Пераможам!». Во время игры добродушно подшучивают друг над другом на злобу дня.

— Не падай в красном на зеленую траву! Станешь красно-зеленым! — острит кто-то.

Фото: tut.by

— Мой сын только что гол забил! — радуется 58-летняя Нина.

Ее сын Виктор айтишник, он в команде «Маяка Минска». Женщина впервые на дворовом футболе, и ей очень нравится. Говорит, что перезнакомилась с соседями благодаря районным чатам.

— Слышали, что по ТВ дворовые чаты сравнивают с революционными штабами?

— Пусть с чем хотят сравнивают, — говорит Нина. — Мы боялись 26 лет, ну сколько можно еще бояться? А сейчас общаемся, на марши ходим, знакомимся, в футбол вот играем. Здорово!

После первого тайма кто-то из жителей принес чай футболистам.

— Ну ты и кукловод! — снова шутки.

Фото: tut.by

Парни из команды «Маяка» рассказывают, кто они по профессии: айтишники, инженеры, есть электромонтер.

— Очень хочется, чтобы в этой стране хорошие зарплаты были не только у айтишников, — говорит электромонтер Владислав. Он сегодня играет за «Маяк», но сам живет в старом микрорайоне Восток-2. — Хочется, чтобы у врачей и учителей, а это люди самых важных профессий, были очень достойные зарплаты. За это мы и играем сейчас.

Фото: tut.by

Айтишник Александр одобрительно кивает.

— Еще хочется поддержать спортивных журналистов и спортсменов, которых арестовывали. Мы с вами.

Люди добавляют, что настоящая стабильность — это не то, о чем говорят постоянно белорусские власти, а исполнение законов в стране и нормальное отношение к тем, кто в ней живет, возможности для развития разных сфер.

Фото: tut.by

Итог матча: 8:4 в пользу «Маяка».

Жители фотографируются с футболистами и с БЧБ-флагом, а еще с недавно придуманным гербом района Восток. Вместе кричат: «Жыве Беларусь!». А потом идут на шашлыки.

Уручье. Как местные заботятся о Драконе из детства и им даже обещают помочь

В Уручье у Змея Змагарыча собрались местные жители, их больше 50. У скульптуры — столы с чаем. Есть и рабочие столы, на них — план сквера и прилегающих домов.

Фото: tut.by

Архитектор и урбанистка Надежда Царенок помогает местным жителям понять, каким они хотят видеть свой сквер. Люди активно выкладывают бумажки, на которых нарисованы активности. Кто-то хочет, чтобы была возможность играть в настолки, кто-то мечтает кататься тут на тарзанке.

— Когда-то здесь был благоустроенный сквер с комплексом детских фигур. Кроме Горыныча есть Жар-птица, Лягушка — кое-где скульптуры сейчас обломаны, — рассказывает местный житель Андрей. — В детстве моем (мужчине 32 года. — Прим. tut.by) площадка эта была популярным местом для игр, здесь было уютно. У нас даже была легенда, что если миллион детей залезет на Дракона, то он взлетит.

Фото: tut.by

Потом это место пришло в упадок, тут собирались пьяные компании, что-то разбивали. Только пару лет назад стали сюда приходить люди с детьми и устраивать инициативы по уборке.

Больше недели назад местные перекрасили Горыныча в бело-красный, до этого он был серо-зеленым, унылым. Тогда же здесь прошел опен-эйр, люди устроили вечерний концерт. Коммунальники приходили перекрашивать дракона, но почему-то не решились или передумали. И теперь у Дракона и у сквера — вторая жизнь.

Фото: tut.by

Люди собрали больше 300 подписей, чтобы скульптура осталась в цветах, которые выбрали они. И уже отнесли подписи в ЖКХ Первомайского района, встречались там с директором Инной Ясинской.

Урбанистка Надежда Царенок говорит:

— Это называется соучаствующее проектирование — когда территорию развивают не только проектировщики, но и люди, и власти. Пример, когда такого проектирования нет — реконструкция Комсомольской. Там проектировщики что-то придумали, сделали, а потом оказалось, что сами жители не особенно довольны — им нужно было нечто другое. Так вот в Уручье сложилась уникальная ситуация. Этот сквер очень хотят развивать жители, инициатива идет от них. Но и власти готовы вести с ними диалог — мы это увидели в среду на встрече в жилищной организации. Договорились, что люди представят проект того, что хотят здесь видеть. Финансировать развитие сквера местные власти тоже согласны, с поддержкой людей. Сегодня мы определяемся с жителями, что для них важно.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Идеи еще не раз будут обсуждать. Но самое главное уже произошло — Горыныч сплотил людей, говорят жители Уручья.

Вполне конструктивная встреча у Дракона иногда прерывается. Людей перебивает мужчина, который представляется Сергеем. Он то и дело кричит:

— Сектанты! Идите домой!

Уверяет, что только он местный, с Руссиянова, 32, все остальные — «взялись непонятно откуда». Жители пытаются с ним пообщаться, потом просто просят уйти, потом пытаются перебить крик громкой музыкой.

На месте работают журналисты «Онлайнера», они даже вызвали милицию. Тот самый Сергей мешал работать, сорвал бейдж у журналиста Александра Тумара. Милиция так и не приехала, проходивший мимо патруль так и не отреагировал на призывы.

Фото: tut.by

Ангарская. Как жители «суровых» рабочих районов пели в лесу с Помидоровым

Под вечер в разных районах Минска появляются музыканты. В лесопарк на Ангарской пришел музыкант Александр Помидоров, чтобы сыграть и спеть для местных жителей.

Фото: tut.by

Субботним вечером тут собралось больше 200 человек. И это не только жители Ангарской — к ним в гости пришли и Шабаны.

Помидоров поет «Тры чарапахі» и другие любимые песни. Объясняет, что сейчас нужно петь побольше своего, белорусского. Люди сначала подпевают робко, а когда вечереет — уже совсем смело, включая фонарики телефонов над головами.

Артист спел в том числе знаменитую песню No woman no cry, которую переводил и адаптировал на белорусский под события 2006 года. В переводе трек звучит так: «Дзяўчынка, не плач».

— Мы жывём у такой цудоўнай краіне, што гэтыя словы зноў актуальныя, — говорит артист.

— За женские слезы ответят! — доносится из толпы расстроенное.

— Так, ніколі не даруем. Тое, што яны зрабілі сёння ў раёне, дзе я зараз жыву, — гэта проста шок, — говорит музыкант.

Очевидно, что он имеет в виду задержания на женском марше днем.

Фото: tut.by

На Ангарскую опускается темнота, под бурные аплодисменты Александр Помидоров уходит с импровизированной сцены.

— Такой дваровай актыўнасці ў мінулым я не прыгадаю. Але яшчэ ўвесну ў мяне было такое адчуванне, што мы ізноў вяртаемся ў 1991 год. У плане палітычнай сітуацыі і ў плане таго, што завецца крытычнай масай, — сравнивает музыкант события в Беларуси сейчас и тогда. — У 1991-м адбывалася шмат цікавых крэатыўных рэчаў, творчых вечарын. Людзі былі лёгкія на ўздым. Адразу (после распада СССР. — TUT.BY) тады яшчэ на плошчы Леніна сабраліся людзі, слухалі «Радыё Свабода», у іншым куце пелі песні - паўсюль нешта адбывалася. Так і зараз.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Александр Помидоров восхищается поколением 20-летних, которые сейчас приходят и на его концерты.

— Дзякуй Богу, яны выраслі ў нармальных тэхналагічных умовах. Яны мысляць шырока, у іх няма тых межаў у галаве, што былі ў нас.

Это не первый дворовый концерт, где музыкант выступил. Недавно был на знаменитой «Площади перемен».

— Чаму не. Граць на акустычнай гітары і пець песні — я толькі рады.

Концерт закончился. Слышно, как кто-то кричит издалека:

— Автозаки!

Люди в считанные секунды снимают красочные флаги, которые придавали поляне уютный фестивальный вид — и она снова превращается в опушку леса на Ангарской. Со стороны жилого микрорайона в лес бегут омоновцы и люди в штатском — всего около пятидесяти человек.

Есть задержанные, среди них — Александр Помидоров.

Позже официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич объяснит, что артиста отвезли в Заводское РУВД «в рамках административного процесса». Сколько всего людей увезли после концерта в автозаке — не ясно.

Жители Ангарской и Шабанов, все-таки вернувшиеся домой, еще долго обсуждают в местном чате потери субботнего вечера. Торты и выпечку, которые принесли к сладкому столу, так и не успели съесть.

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