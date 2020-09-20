Вице-министр иностранных дел Польши: Миллиард евро помощи белорусам – это только начало 4 20.09.2020, 8:50

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Мартин Пшидач

Фото: MSZ

Мартин Пшидач рассказал, почему Польша предложила «Плану Маршалла» для свободной Беларуси.

Мартин Пшидач, вице-министр иностранных дел Польши, пришел в студию «Белсат», чтобы поговорить про закрытые границы и финансовую помощь Беларуси.

— Господин министр, Лукашенко говорит про закрытие границы с Польшей, Украиной и Литвой. Какова официальная реакция Варшавы?

— Во-первых, я хотел бы поблагодарить вас за приглашение. Это мое первое интервью на «Белсате», но для меня очень важно, чтобы говорить прямо с белoрусскими журналистами, с белoрусским народом не только через пропаганду власти в Минске и российскую пропаганду. Я хотел бы извинится, что говорю на русском языке, пока еще не выучил белoрусский язык, но я постараюсь, может, к следующему разу мне удастся. Что касается границ, конечно, мы анализируем, что сказал Лукашенко. Пока движение на белoрусско-польской границе происходит нормально. Я разговаривал с нашими литовскими партнерами – там тоже ничего такого не происходит. Для нас это как бы такой элемент психологической игры Лукашенко. Он как обычно пытается испугать белoрусский народ – якобы есть какие-то враги с запада, которые делают непонятно что и надо закрыть границы перед ними и не пускать тоже к ним белoрусов. Конечно, Польша открытая страна для белoрусов. Пока на границе ничего такого, но мы бы не хотели слышать подобное от Лукашенко и других представителей власти в Минске. Мы за мирные отношения и хотели бы больше диалога с Минском. Пока что это не получается, хотя и были с нашей стороны попытки наладить диалог, разговаривать про политический кризис, который происходит сейчас в Беларуси, но готовности к этому с другой стороны вообще нет. Единственный человек, с которым Лукашенко хотел разговаривать, – это не польский президент, это не госпожа Меркель, это только Владимир Путин.

— Возвращаясь к «Плану Маршалла», который предложил польский премьер Матеуш Моравецкий. Речь идет о помощи в виде как минимум миллиарда евро. Польша в этой ситуации та страна, которая одна из тех, кто делает больше всего для Беларуси и для белорусской демократии. На что этот миллиард евро может пойти?

— Конечно Польша сделала уже много, но это для нас нормальное человеческое поведение. Мы ведь соседи, соседская страна. Мы с белoрусами очень близки и в истории, и в культуре, поэтому для нас это обычное поведение, ничего плохого я в этом не вижу. Мы страна солидарности…

— Но Россия тоже сосед, но делает совсем другое.

— Но у них другая история. Они всегда пытались доминировать вместо того, чтобы работать вместе. Вы помните Люблинскую унию – все народы в нашем государстве могли вместе жить и работать. Насчет плана. Этот миллиард только начало, это первый шаг. Мы с нашими европейскими партнерами еще про цифры не разговаривали. На следующей неделе будет евросаммит. У нас уже есть поддержка Вышеградской четверки, можем рассчитывать на то, что этот план будет поддержан и странами Балтии. Для кого? Это экономический план для новой демократической Беларуси.

— Без Лукашенко?

— Это беларусы будут решать, кто будет их президентом, если будут честные и свободные выборы. Сначала надо говорить про выборы. Те, которые были 9 августа, честными не были. Если мы начнем разговор про выборы, если выборы будут и будут международные наблюдатели, из ОБСЕ например, и они скажут, что все прошло хорошо, тогда можно начинать говорить про деньги для Беларуси. А кто будет президентом в Беларуси – это уже ваше дело. На что? Самое важное, чтобы был стабилизационный пакет. Сейчас Беларусь находится не только в политическом кризисе, есть и экономический. Самое главное, чтобы это почувствовал обычный белoрусский человек. Много говорят про кредиты из России. Я спрашиваю: где эти деньги? Спросите хоть кого-нибудь на улице в Минске, почувствовали ли люди эти деньги? Деньги из Евросоюза – это деньги для обычного человека, на инфраструктуру, на поддержку сектора малого и среднего бизнеса. Это то, что мы сделали в Польше в 90-х годах. Наша экономика сейчас так хорошо развивается, потому что мы провели реформы и из советской системы экономики перешли на рыночную. У вас очень хорошо развивается IT-сектор, это ваш символ. Таких секторов можно создать множество. Энергетическая безопасность. Мы готовы разговаривать про поставки нефти и газа из других стран – диверсификация. Мы в Польше берем нефть не только из России, но и из других стран, чтобы иметь возможность выбирать. Так что, я бы сказал, это комплексный план. Не просто так дать деньги, как это делает господин Путин, а оказывать системную поддержку реформ, чтобы это почувствовали обычные беларусы.

— Вы говорите, что на начало миллиард евро. Путин дает полтора миллиарда долларов сразу. Конечно, никто в государственной пропаганде не говорит, что Путин эти деньги себе и заберет, потому что это пойдет на выплату большинства кредитов, которые Россия давала раньше. Или на удержание АЭС в Островце, которая тоже российская и так далее. Тут российские деньги под вопросом. Вы говорили про обычных людей. Почему Польша вообще помогает Беларуси?

— Отношения между государствами почти как отношения между людьми. Кто хочет жить рядом с нестабильным соседом? Никто не знает, что он сделает: будет драться или не будет, будет пить или не будет и так далее. Дискуссии тут нет – Беларусь это наши соседи. Все хотят на Востоке Евросоюза стабильного соседа – это во-первых. Во-вторых, мы видим тысячи человек, которые на улицах Минска, Гродно, других городов борются за свои права, за свою свободу, за ценности, которые тоже нам дороги. Свобода и демократия – это и наши европейские ценности. Поэтому мы вас понимаем. Мы тоже в Польше в 80-х годах выступали против своей власти. Нам удалось изменить это. И мы сейчас на это смотрим, как на нашу историю, но только чуть раньше. Поэтому помощь – это нормальный ответ на ситуацию. Беларусы для нас близкий народ. Посмотрите сколько белoрусов в Варшаве на улицах, это как наша семья.

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