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Жители Сухарево устроили настоящий праздник свободы

  • 20.09.2020, 8:53
  • 2,045
Жители Сухарево устроили настоящий праздник свободы

Видеофакт.

Жители минского Сухарево организовались вместе со своими соседями, близкими и друзьями и провели самый настоящий оупен-эйр у себя на районе, пишет телеграм-канал МКБ.

Музыкальную поддержку им оказала группа «Харди Гарди». Еще недавно такое невозможно было даже представить, но теперь такие соседские тусовки становятся частью повседневной жизни свободных белорусов.

Дворовая активность приобретает все более широкие масштабы. Наконец, беларусы осознали, насколько их много таких сильных и смелых, которые хотят перемен к лучшему в нашей стране. Люди вернули веру в то, что вместе они могут победить зло, которое держит уже много лет в страхе наш мирный и свободолюбивый народ. Наша сила - в единстве!

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