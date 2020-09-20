Мужество женщин и трусость лукашистов: яркие кадры субботнего Марша 6 20.09.2020, 8:59

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Белоруски протестовали блестяще.

В субботу, 19 сентября, в Минске прошел уже традиционный женский марш. Женщины выходят с цветами и плакатами на улицы столицы каждую субботу. На этот раз женщины собрались возле Комаровского рынка, прошли вокруг него и направились шествием в сторону улицы Богдановича, а потом прошли по Сурганова.

Около ТЦ «Европа», а потом и возле ТЦ «Айсберг» силовики оттеснили женщин и начали их задерживать.

Всего на 23:00, по данным ПЦ «Вясна», задержаны 361 человек, преимущественно – женщины. Большинство из них отпускают после составления протокола в РУВД. Список задержанных можно проверить здесь (список обновляется).

«Белсат» опубликовал яркий фоторепортаж.

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