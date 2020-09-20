Ученые обнаружили в Шри-Ланке странные астрономические знаки 1 20.09.2020, 9:05

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Возраст изображений — пять тысяч лет.

В Шри-Ланке на горе Данигала обнаружена серия петроглифов времен неолита. Исследователи считают, что наскальные рисунки, высеченные в 5500-4500 годах до нашей эры, тесно связаны с астрономией, сообщает lenta.ua.

Данигала имеет неофициальное название «Гора пришельцев». Местные жители считают ее священной, а над ней периодически замечают различные неопознанные объекты. Однако для ученых интерес представляют хорошо сохранившиеся следы древних племен в пещерах этой горы.

Ученые считают, что самым древним стоянкам людей возле горы может быть около 300 тысяч лет. Последние находки говорят о явных следах пребывания человека в этом месте примерно 125 тысяч лет назад. Первые петроглифы были найдены там еще в 19 веке.

Члены экспедиции обнаружили множество новых наскальных изображений. Самые большие их них в длину достигали 7,5 метров, а в ширину – 5 метров. Среди рисунков есть изображения растений, животных, вооруженных людей и геометрических фигур. Ученые признались, что им удалось найти уникальные неолитические петроглифы, которые не совпадают ни с чем другим, когда-либо обнаруженным на Шри-Ланке.

По мнению исследователей, некоторые геометрические символы, кажущиеся случайным набором знаков, могут на самом деле представлять собой древний «связующий код», относящийся к «потерянной астрономической системе счета».

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