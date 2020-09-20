Денис Рутенко: Хотелось показать, что я на стороне правды, а не маразма 1 20.09.2020, 9:30

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Денис Рутенко

Известный белорусский гандболист - о ситуации в стране.

Белорусский гандболист Денис Рутенко в интервью "Народной Воле" рассказал о том, почему подписал письмо против насилия в стране, а также отреагировал на задержании автора газеты "Прессбол" Сергея Щурко:

— Лично я не пострадал, но знакомые рассказывали, что имели "счастье" пообщаться с ОМОНом, когда возвращались домой с работы. Просто оказались не в тот час и не в том месте. Когда человек идет по улице, к нему подбегают и начинают бить — это нормально? Кого-то забирали в изолятор, кого-то избили и бросили…

Я не мог не доверять этим людям и смотреть на то, что происходит. Было очень больно. Читал новости в независимых СМИ, пытался смотреть государственное телевидение, чтобы, как говорят, была полная картина мира. Но честно скажу: после этого смотреть БТ я, наверное, уже никогда не смогу. Организм больше не примет картинку после той порции лжи, что я увидел и услышал. И это при том, что я всегда старался объективно разобраться в любой ситуации. Не хочу сказать, что в телеграм-каналах всегда пишут правду, но там хотя бы можно посмотреть видео, которые записывали на телефоны люди, и самому сделать какие-то выводы. Но вранье государственного телевидения, конечно, зашкаливало.

Ужасно, когда тебе нагло врут в глаза! Когда в советские времена у людей были только радио и телевизор, в котором были три программы, то, конечно, манипулировать сознанием людей было проще. А сейчас у каждого телефон, практически каждый видит и слышит от очевидцев то, что происходит на самом деле. И когда публично заявляют, что люди, извините, попы мазали синей краской, а затем показывали как результат избиения, то это уже, знаете, верх цинизма.

И то, что журналистов за их работу судят и отправляют на "сутки", — это тоже в голове не укладывается. А в это время министр внутренних дел Юрий Караев заявляет, что недопустимо трогать журналистов. И снова — полный цинизм, потому что уже на следующий день после заявления журналистов снова прессовали.

Под этот каток, кстати, попадают и спортивные журналисты. Серега Щурко — один из последних, кто получил "сутки"…

Ну да, Сергей же не работает на Russia Today. Человек он активный, имеет свою позицию, зачем такой на свободе?

У нас в стране уже вообще доходит до того, что в своем дворе запрещают собираться. Я, например, живу в жилом квартале «Каскад», вместе с соседями выходили на улицу, общались. Оказывается, нельзя, если больше 50 человек в одном месте! Мне что, надо заявку в Мингорисполком подавать, чтобы с соседями побеседовать? Это же маразм!

Но самое ужасное, что ты понимаешь: с этим маразмом пока ничего невозможно сделать. Подпись свою поставил под обращением спортивной общественности — это пока все, что могу. Хотелось показать, что я на стороне правды, а не маразма, — цитирует Рутенко "Народная воля".

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