«Ключевое слово - сопротивление» 20.09.2020, 9:59

Оно только разгорается в полную силу.

"Мирный протест - это Fridays for Future, - пишет читатель телеграм-канала "Баста!". - Пришли детки, выразили несогласие с климатической политикой, поговорили, похлопали в ладоши разошлись.

Если деток не очень много, мэрия ругнувшись, выслала уборщиков. Они все убрали. Назавтра про протест все забыли. Если протестующих много, они могут пустить волну, картинка попадет в главные телеканалы, об этом поговорят неделю-месяц, власти примут к сведению и может даже чего то сделают. Хотя вряд ли.

С этой точки зрения мирный белорусский протест уже давно выполнил и перевыполнил все нормы эффективности. Зашевились и говорят и даже делать стали все кому не лень, и очень шустро. Русские, поляки, ЕС. Даже американцы узнали что в Европе есть такая страна.

А теперь самое главное.

Режим валят не мирные протесты, а ненасильственное сопротивление. Ключевое слово - сопротивление. Два столпа на которых покоится ненасильственное сопротивление - это гражданское неповиновение и несотрудничество. Сюда входят такие разнообразные методики - отказ работать на государство, отказ от участия в государственных структурах, экономический и социальный бойкот, создание атмосферы нетерпимости к функционерам режима и много другое.

С действиями в этом плане у нас совсем плохо. Я надеюсь - пока. До тех пор пока в Беларуси значительная часть населения не начнет сопротивляться действием, говорить об успехе или не успехе ненасильственного сопротивления не имеет смысла. Оно только начинается".

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