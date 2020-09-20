Борис Желиба: Скоро начнется падение ВВП и зарплат 28 20.09.2020, 10:18

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В экономике проблем - выше крыши.

На минувшей неделе во время визита Лукашенко в Сочи Путин объявил, что Россия «предоставит Беларуси в этот сложный момент государственный кредит $1,5 млрд».

Через несколько дней российский Минфин раскрыл детали финансовой помощи нашей стране.

До конца 2020 года Беларусь получит один миллиард долларов (от России напрямую и от антикризисного фонда Евразийского экономического союза). Оставшиеся $500 млн Минску выдадут от имени российского правительства в следующем году.

Доктор экономических наук Борис Желиба в комментарии udf.by отметил, что основная часть российского кредита не пойдет на внутренние нужды Беларуси.

«Существенная часть кредита будет направлена на рефинансировнаие долга – перед той же Россией. Можно сказать, эти деньги в Беларусь и не зарулят. А вот вторая часть в виде 500 миллионов долларов, вероятно, может пойти на внутренние нужды Беларуси», – сказал Желиба.

Поможет ли российский кредит сохранить экономическую стабильность в Беларуси?

«Такой суммой наши проблемы не решить. А их у нас – выше крыши. Основные причины нашего незавидного положения находятся внутри страны, не стоит все списывать на пандемию. Наши проблемы глубинные – внутри и социальных, и экономических отношений, которые сложились в Беларуси. А теперь еще добавился политический кризис. Такие проблемы только деньгами не решить», – считает Желиба.

Как может развиваться ситуация в ближайшем будущем?

«По итогам года, вероятно, упадет ВВП, вероятно, упадут зарплаты и т.д. Даже если бы этот кредит был использован исключительно на внутренние нужды, то этого было бы мало. Чтобы улучшить положение нужна сумма во много крат превышающая миллиард долларов», – подчеркнул Желиба.

По его мнению, на переговорах в Сочи Лукашенко просил выделить кредит на большую сумму.

«Понятно, что полтора милиарда в виде экстренного кредита – совсем не те деньги, которые могла запрашивать белорусская сторона. Но Россия научена горьким опытом. Под Януковича в 2013 году выделили 3 миллирада долларов, которые новые власти Украины не желают отдавать, заявляя, что эти деньги брал не народ», – сказал Желиба.

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