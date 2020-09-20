По всей Беларуси на флагштоках поднимают бело-красно-белое знамя 10 20.09.2020, 10:44

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Люди готовятся к Маршу справедливости.

Сегодня в Минске и городах Беларуси в 14.00 начнется Марш справедливости.

Во многих городах с самого утра белорусы поднимают бело-красно-белое знамя - в том числе и устанавливают его на флагштоках, сообщает Charter97.org.

Так выглядит флагшток в Барановичах.

Поселок Солнечный встречает новый день. Красота!

Еще одна подборка фото с национальной символикой из разных уголков Беларуси.

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