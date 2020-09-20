закрыть
20 сентября 2020, воскресенье, 13:26
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

По всей Беларуси на флагштоках поднимают бело-красно-белое знамя

10
  • 20.09.2020, 10:44
  • 9,627
По всей Беларуси на флагштоках поднимают бело-красно-белое знамя

Люди готовятся к Маршу справедливости.

Сегодня в Минске и городах Беларуси в 14.00 начнется Марш справедливости.

Во многих городах с самого утра белорусы поднимают бело-красно-белое знамя - в том числе и устанавливают его на флагштоках, сообщает Charter97.org.

Так выглядит флагшток в Барановичах.

Поселок Солнечный встречает новый день. Красота!

Еще одна подборка фото с национальной символикой из разных уголков Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Следим за шакалом
Следим за шакалом Ирина Халип
Белорусы здесь и сейчас решают судьбу своей страны
Белорусы здесь и сейчас решают судьбу своей страны Глеб Павловский
Все милиционеры попадают под статью 357 УК РБ
Все милиционеры попадают под статью 357 УК РБ Дмитрий Бондаренко
Побеждай
Побеждай Ирина Халип