Найдено полностью нейтрализующее коронавирус средство 8 20.09.2020, 11:21

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Фото: Getty Images

Эксперименты были проведены на грызунах.

Американские исследователи из Питтсбургского университета в рамках эксперимента на грызунах продемонстрировали высокую эффективность созданного на основе белкового соединения средства VH-Fc Ab8. Оно уменьшило количество вирусных частиц в организме животных в десять раз. Материал об этом опубликован в научном журнале Cell.

Сообщается, что Ab8 было получено с помощью биологической молекулы, способной к диффузии в тканях, что помогает лучше нейтрализовать SARS-CoV-2 без серьезного побочного эффекта. Препарат был введен в организм мышей ингаляционным способом.

VH-Fc Ab8 был создан в результате анализа миллиардов молекул, которые имеют возможность связываться с атакующим человеческие клетки коронавирусным S-белком.

- Обнаруженное средство показало высокую профилактическую и терапевтическую эффективность, - заключили исследователи.

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