Во время Марша справедливости ожидается комфортная погода 20.09.2020, 11:49

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Данные Белгидромета.

Сегодня на погоду в стране окажет влияние область повышенного атмосферного давления, пишут naviny.by со ссылкой на Белгидромет.

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Осадки не прогнозируются. Утром местами сгустится туман.

Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха в регионах:

Брест +19..+21°C;

Витебск +14..+16°C;

Гомель +17..+19°C;

Гродно +17..+19°C;

Могилев +15..+17°C;

Минск +15..+17°C.

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