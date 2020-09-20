«Пора переходить в наступление» 11 20.09.2020, 11:58

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Фото: «Наша Ніва»

Все возможности для этого у нас есть.

Телеграм-канал "Баста!" опубликовал письмо читателя Алексея из минской Степянки.

"Уже полтора месяца каждый день продолжаются акции Сопротивления по всей стране, - пишет Алексей. - Урон режиму мы наносим, но весь "движ" носит, скорее, оборонительный характер.

Пора переходить в сопротивление. Все возможности для этого у нас есть.

Сил хватает - сотни и тысячи задержанных каждую неделю, но мы все равно продолжаем выходить. Мест в тюрьмах на всех просто нет, вчера даже из автозаков выгоняли наших девчонок, а вечером освободили большинство задержанных. 97% - не путые цифры, это реальность.

Смелости и целеустремленности тоже хватает - тактика запугивания и арестов, выбранная тараканом, не работает, людей на улицах меньше не становится. Наоборот, мы с каждым днем все сплоченнее и решительнее.

Лидеров и организаторов не то, что не становится меньше, а наоборот. Еще в июне таракан посадил Тихановского и Статкевича, десяток других людей, которые имели опыт организации массовых акций. Сейчас таких людей уже тысячи. В каждом дворе, в каждом микрорайоне, в каждом городе и поселке.

Мы приняли удар, выдержали, стали еще сильнее и организованнее. Нужно идти вперед, а не топтаться на месте. Нужно брать власть в свои руки. На пару часов в воскресенье мы это делаем в центре Минска. Нужно делать это повсеместно и на долгую перспективу. Сотня людей может перекрыть подходы к РУВД и помешать задержаниям. Тысячи человек хватит, чтобы заблокировать здание министерества, парализовав его работу. Пару тысяч достаточно, чтобы остановить крупный завод.

Пора действовать".

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