закрыть
20 сентября 2020, воскресенье, 13:26
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Мария Колесникова: Свобода стоит того, чтобы за нее бороться

3
  • 20.09.2020, 12:07
  • 5,397
Мария Колесникова: Свобода стоит того, чтобы за нее бороться
Мария Колесникова

Представитель штаба Виктора Бабарико передала сообщение белорусам.

Мария Колесникова передала сообщение белорусам, сообщает официальный телеграм-канал избирательного штаба Виктора Бабарико.

Мария Колесникова рассказала, что «скучает по горящим и счастливым глазам белорусов и передает всем привет».

«Свобода стоит того, чтобы за нее бороться. Не бойтесь быть свободными! Крепко обнимаю и люблю. Огромное спасибо семье, друзьям, близким и всем, кто нас поддерживает. Спасибо международному сообществу и культурному сообществу за поддержку и солидарность.

Я счастлива быть белорусской. Вы невероятные! Я ни о чем не жалею и поступила бы также», — сообщила Мария Колесникова.

Напомним, что представителю штаба Виктора Бабарико Марии Колесниковой 16 сентября было предъявлено обвинение по ч.3 ст.361 (призывы к действиям,направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь, сообщает Следственный комитет. Она содержится под стражей. Расследование продолжается.

Утром 7 сентября в Минске люди в масках посадили ее в микроавтобус с надписью «Связь».

9 сентября Марию Колесникову нашли в СИЗО №1 Минска.

11 сентября Колесникову перевели в следственный изолятор в Жодино.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Следим за шакалом
Следим за шакалом Ирина Халип
Белорусы здесь и сейчас решают судьбу своей страны
Белорусы здесь и сейчас решают судьбу своей страны Глеб Павловский
Все милиционеры попадают под статью 357 УК РБ
Все милиционеры попадают под статью 357 УК РБ Дмитрий Бондаренко
Побеждай
Побеждай Ирина Халип