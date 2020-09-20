Мария Колесникова: Свобода стоит того, чтобы за нее бороться

Мария Колесникова: Свобода стоит того, чтобы за нее бороться3
- 20.09.2020, 12:07
- 5,397
Представитель штаба Виктора Бабарико передала сообщение белорусам.
Мария Колесникова передала сообщение белорусам, сообщает официальный телеграм-канал избирательного штаба Виктора Бабарико.
Мария Колесникова рассказала, что «скучает по горящим и счастливым глазам белорусов и передает всем привет».
«Свобода стоит того, чтобы за нее бороться. Не бойтесь быть свободными! Крепко обнимаю и люблю. Огромное спасибо семье, друзьям, близким и всем, кто нас поддерживает. Спасибо международному сообществу и культурному сообществу за поддержку и солидарность.
Я счастлива быть белорусской. Вы невероятные! Я ни о чем не жалею и поступила бы также», — сообщила Мария Колесникова.
Напомним, что представителю штаба Виктора Бабарико Марии Колесниковой 16 сентября было предъявлено обвинение по ч.3 ст.361 (призывы к действиям,направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь, сообщает Следственный комитет. Она содержится под стражей. Расследование продолжается.
Утром 7 сентября в Минске люди в масках посадили ее в микроавтобус с надписью «Связь».
9 сентября Марию Колесникову нашли в СИЗО №1 Минска.
11 сентября Колесникову перевели в следственный изолятор в Жодино.