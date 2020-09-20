Мария Колесникова: Свобода стоит того, чтобы за нее бороться 3 20.09.2020, 12:07

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Мария Колесникова

Представитель штаба Виктора Бабарико передала сообщение белорусам.

Мария Колесникова передала сообщение белорусам, сообщает официальный телеграм-канал избирательного штаба Виктора Бабарико.

Мария Колесникова рассказала, что «скучает по горящим и счастливым глазам белорусов и передает всем привет».

«Свобода стоит того, чтобы за нее бороться. Не бойтесь быть свободными! Крепко обнимаю и люблю. Огромное спасибо семье, друзьям, близким и всем, кто нас поддерживает. Спасибо международному сообществу и культурному сообществу за поддержку и солидарность.

Я счастлива быть белорусской. Вы невероятные! Я ни о чем не жалею и поступила бы также», — сообщила Мария Колесникова.

Напомним, что представителю штаба Виктора Бабарико Марии Колесниковой 16 сентября было предъявлено обвинение по ч.3 ст.361 (призывы к действиям,направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь, сообщает Следственный комитет. Она содержится под стражей. Расследование продолжается.

Утром 7 сентября в Минске люди в масках посадили ее в микроавтобус с надписью «Связь».

9 сентября Марию Колесникову нашли в СИЗО №1 Минска.

11 сентября Колесникову перевели в следственный изолятор в Жодино.

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