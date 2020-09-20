Пчелы оказались способны к дрессировке 2 20.09.2020, 12:20

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Ученые научили насекомых опылять преимущественно подсолнухи.

Аргентинские ученые смогли научить насекомых опылять преимущественно подсолнухи и надеются теперь повторить то же самое с другими сельскохозяйственными растениями, пишет «Популярная механика».

Чтобы добиться такого результата, группа биологов под руководством Уолтера Фарины из Университета Буэнос-Айреса сделала специальный искусственный ароматизатор, ассоциирующийся у пчел с запахом подсолнуха. При этом ученые не стали полностью копировать запах, а взяли только те его элементы, которые имеют значение для насекомых. Затем этот ароматизатор был добавлен в подкоромку для ульев. В результате пчелы собирали нектар и пыльцу преимущественно на подсолнухах, что повысило урожай семян на близлежащих полях на 29−57%.

Проводя этот эксперимент группа Фарины основывалась на своих предыдущих исследованиях, в ходе которых удалось выяснить, что предыдущий опыт и воспоминания, связанные с запахом подсолнухов, влияют на вкусовые предпочтения пчел. Поэтому в целом результат был для ученых ожидаемым, хотя они и отмечают, что были сильно удивлены тем, насколько долго продолжалось действие эффекта.

«С помощью этой процедуры возможно влиять на пищевую активность пчел и таким образом существенно повышать урожайность, — говорит Фарина. — Иными словами, опыление можно значительно улучшит используя простой ароматизатор как элемент целенаправленной стратегии опыления».

Теперь исследователи заняты изучением других сельскохозяйственных растений, чья урожайность зависит от опыления, и намерены создать целую линейку ароматов для «обучения» пчел.

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