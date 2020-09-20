Белорусские кибер-партизаны опубликовали в Сети данные 1000 силовиков 26 20.09.2020, 12:23

14,197

МВД в панике.

Белорусские кибер-партизаны раздобыли и обнародовали якобы данные тысячи сотрудников Министерства внутренних дел страны, которые, вероятно, причастны к разгону протестов.

Данные опубликованы на Telegram-канале Nexta.

В сообщении также отмечается, что данные о правоохранителях получены благодаря кибер-партизанам.

Сообщение содержит ссылку на Google-таблицу, в которой указаны данные о якобы сотрудниках МВД Беларуси.

"Никто не останется анонимным даже под балаклавой", - заявляет Telegram-канал Nexta.

В МВД уже запаниковали из-за утечки данных, заявив в комментарии российскому пропагандистскому ресурсу ТАСС, что они располагают "средствами и технологиями, которые позволяют установить и привлечь к ответственности подавляющее большинство виновных" в утечке информации.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».