Белорусские кибер-партизаны опубликовали в Сети данные 1000 силовиков

Белорусские кибер-партизаны опубликовали в Сети данные 1000 силовиков26
- 20.09.2020, 12:23
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МВД в панике.
Белорусские кибер-партизаны раздобыли и обнародовали якобы данные тысячи сотрудников Министерства внутренних дел страны, которые, вероятно, причастны к разгону протестов.
Данные опубликованы на Telegram-канале Nexta.
В сообщении также отмечается, что данные о правоохранителях получены благодаря кибер-партизанам.
Сообщение содержит ссылку на Google-таблицу, в которой указаны данные о якобы сотрудниках МВД Беларуси.
"Никто не останется анонимным даже под балаклавой", - заявляет Telegram-канал Nexta.
В МВД уже запаниковали из-за утечки данных, заявив в комментарии российскому пропагандистскому ресурсу ТАСС, что они располагают "средствами и технологиями, которые позволяют установить и привлечь к ответственности подавляющее большинство виновных" в утечке информации.