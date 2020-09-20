Каллаур и Эскобар 3 20.09.2020, 12:38

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Нацбанк Беларуси оказался перед дилеммой, в которой любое решение ведет к ухудшению ситуации.

О том, почему Нацбанку очень нелегко найти выход из тяжелейшего положения и каким будет курс доллара к концу месяца, изданию «Белорусы и рынок» рассказал старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Лев Львовский.

По словам эксперта, в сентябре продолжается вынос вкладов, и ничто не позволяет говорить об остановке процесса. «В нем уживается два в одном: во-первых, вынос рублевых депозитов, во-вторых, их конвертация в валюту, часто сопровождающаяся дальнейшим снятием ее и выводом из банковской системы. Скорость этого процесса замедлилась, и наверняка в сентябре объем будет меньшим, чем в августе, когда ЗВР потеряли сразу 1,4 млрд долларов», — считает экономист.

Как считает Лев Львовский, главная причина происходящего в банковской системе — то, что депозиты, которые население и юрлица могли легко забрать, постепенно иссякли. «Сколько «закрома родины» потеряют в сентябре, сказать трудно,

но по некоторой статистике видно, что в первой половине сентября качественно эти процессы остались в силе, потому что не была устранена первопричина. Речь о массовом недоверии к власти, государству, ко всем его структурам, в том числе и банковским», — подчеркнул эксперт.

По его словам, это выражается в двух вещах. Во-первых, население опасается, что власти станут бороться с кризисом и по привычке включат печатный станок. Кроме того, есть опасение, что будет принято решение о заморозке вкладов. Это поддерживает спрос на валюту.

Экономист уверен, что самым важным фактором, который может повлиять на курс белорусского рубля, будет поведение Нацбанка: «Сейчас регулятор находится перед сложнейшим выбором, который можно назвать «дилеммой Эскобара» — когда любое из двух решений ведет к ухудшению ситуации. С одной стороны, Нацбанку нужно держать курс рубля. Это необходимо не только для укрощения инфляции, но в том числе и потому, что многие предприятия взяли кредиты в валюте, и в случае серьезного роста курса это может привести к их банкротству. С другой стороны, регулятор резко зажал рублевую ликвидность и продлил свое решение до 15 октября. Но это опасная стратегия: оставшись без возможностей взять кредиты, предприятия запустят кризис неплатежей, а из-за разрыва платежных цепочек по принципу домино система может сложиться очень быстро».

В итоге, если Нацбанк выберет первый путь и будет сдерживать курс, то придется жечь ЗВР в топке спроса. А бесконечно делать это невозможно: хоть их объем и внушителен, но ликвидной части хватит месяца на три-четыре. Если же регулятор решит пойти по второму пути и все же предоставит ликвидность, эти деньги так или иначе выльются на валютный рынок и опять же «выжгут» ЗВР. Если не предоставит, то масса убыточных предприятий, берущих кредиты для выплаты зарплат, обвалит платежную систему.

«Что будет делать Нацбанк в этом патовом положении, предположить трудно. Он точно будет искать баланс между поддержкой рубля и долгосрочными негативными последствиями, несущими отсутствие этих мер. При этом курс будет колебаться между 2,55—2,7 рубля за доллар, резюмировал эксперт.

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