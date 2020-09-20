Австралия запустила первое коммерческое устройство в космос 20.09.2020, 13:51

Власти страны назвали событие «первым шагом к тому, чтобы стать космической державой».

Власти Австралии заявили о том, что частная компания Southern Launch запустила первое коммерческое устройство в космос. Они назвали это событие «первым шагом к тому, чтобы стать космической державой», пишет hightech.fm.

В Австралии запустили первую коммерческую ракету — по сообщению компании Southern Launch, запуск рассчитан на 85 км. Запуск состоялся с полигона Кунибба на западном побережье Южной Австралии. Это была вторая попытка запуска 34-килограммовой ракеты длиной 3,4 м.

Сейчас инженеры ведут восстановительные работы и пытаются определить местонахождение ракет и полезного груза, которые упали на Землю.

«Сегодня мы, австралийцы, достигли чего-то невероятного, потому что Австралия сделала свой первый маленький шаг к тому, чтобы снова стать гордой космической державой», — отметил исполнительный директор компании Southern Launch.

Ранее компания DEWC объединилась с Southern Launch для тестирования процессов запуска спутника. Эти устройства могут определять потенциально опасные «сигналы радара от вражеских сил». Полезная нагрузка предназначена для сбора информации со встроенными датчиками на пути обратно на Землю, чтобы помочь DEWC в разработке спутниковой технологии.

Китайская ракета-носитель «Чанчжэн-11» вывела на околоземную орбиту девять спутников дистанционного зондирования Земли высокого разрешения. Это один из немногих запусков, который состоялся с платформы в океане.

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