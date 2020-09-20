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В Могилеве начался Марш справедливости

  • 20.09.2020, 15:28
  • 3,023
В Могилеве начался Марш справедливости
Фото: «Радыё Свабода»

Протестующие собрались на площади и двинулись колонной по городу.

В Могилеве около 100 человек вышли на площадь перед торговым центром «Атриум» на Марш справедливости, передает «Радыё Свабода».

Сторонники перемен стояли в сцепке. Их предупредили, что мероприятие несанкционированное. Требовали разойтись. Люди проигнорировали требование.

Протестующие скандировали «Не забудем! Не простим!» и «Мы гуляем!». Пели белорусские песни.

Марш двинулся по улице Первомайской. В шествии принимает участие около 300 человек. Попыток разогнать милиция не предпринимала.

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