В Могилеве начался Марш справедливости
- 20.09.2020, 15:28
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Протестующие собрались на площади и двинулись колонной по городу.
В Могилеве около 100 человек вышли на площадь перед торговым центром «Атриум» на Марш справедливости, передает «Радыё Свабода».
Сторонники перемен стояли в сцепке. Их предупредили, что мероприятие несанкционированное. Требовали разойтись. Люди проигнорировали требование.
Протестующие скандировали «Не забудем! Не простим!» и «Мы гуляем!». Пели белорусские песни.
Марш двинулся по улице Первомайской. В шествии принимает участие около 300 человек. Попыток разогнать милиция не предпринимала.