В Вильнюсе возле президентского дворца прошла акция солидарности с Беларусью 20.09.2020, 15:49

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Cобравшиеся поддержали белорусов, которые вышли на Марш справедливости.

Сегодня у президентского дворца в Вильнюсе прошла акция солидарности с белорусами. К дворцу пришли представители белорусской диаспоры, а также жители Вильнюса. На акции выступил депутат парламента Литвы Жигимантас Павильонис, передает корреспондент Charter97.org из Вильнюса.

«Эта неделя фактически станет неделей солидарности с Беларусью. Много действий будет предпринято в Брюсселе, куда поедет Светлана Тихановская. Запланирована ее встреча со всеми министрами иностранных дел стран ЕС. После визиты мы постарамеся, чтобы главы ЕС серьезно обсудили вопрос Беларуси, чтобы ясно прозвучало заявление о том, что весь Евросоюз — за новые выборы и что Лукашенко нелегитимен, а потому все его действия никогда не будут признаны цивилизованным демократическим миром. Мы должны дать понять, что в этот раз никакие фокусы не пройдут — ни со стороны Лукашенко, ни со стороны Путина. Свободный народ сказал свое слово, и белорусы обязательно победят», — сказал Жигимантас Павильонис.

Акцию солидарности с белорусами организовало общественное объединение белорусов в Литве Dapamoga. Акцией белорусы в Литве выразили поддержку тем, кто сегодня протестует в белорусских городах. Также участники акции поблагодарили Литву за помощь по различным направлениям, как то упрощение требований к получению виз, помощь пострадавшим от репрессий белорусам, открытие гуманитарного коридора и продвижение белорусской повестки в дипломатических и политических кругах ЕС.

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